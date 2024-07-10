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深夜被地圖導航到山區「詭異捷徑」　救援隊花3小時救出23歲男

深夜被地圖導航開到山區「詭異捷徑」　救援隊花3小時救出23歲男。（圖／翻攝自Facebook／Wasatch County Search & Rescue）

▲男子受困深山中。（圖／翻攝自Facebook／Wasatch County Search & Rescue

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名23歲男子使用Google Maps導航功能，跟著地圖所提供的「捷徑」開車時意外受困山上，由於該路段是一條充滿泥土、岩石的原始道路，救援人員最後花費3小時，駕駛越野車才終於把男子救出。

瓦沙契郡(Wasatch)搜救局表示，這名23歲男子4日凌晨駕駛私人轎車，使用Google Maps導航功能，計畫從斯普林維爾市(Springville)開往韋納爾市(Vernal)時，意外受困在Strawberry Peak山路中。

從現場照片中可看到，男子的車輛卡在山上一個偏僻路段，且該路段還是一條充滿岩石的泥路，男子受困在車子中動彈不得。

救援人員表示，男子是因為使用地圖導航功能才會受困在該路段，男子沒有受傷，但無法自行下山，救援人員前往現場提供了援助，最後花了3小時才成功把司機帶下山。

當地媒體指出，當地之前也曾傳出類似事件，艾麥里郡(Emery)警長杭亭頓(Tyson Huntington)表示，他們每個月都會接到多通來自偏遠路段的道路救援電話，大多是因為民眾使用Google Maps導航，結果被帶到偏遠地區。Google公司回應，他們已經將相關路段的地圖進行更新。

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關鍵字：

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