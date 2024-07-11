19歲女傳訊向友求救「被綁架到單身趴」　遭新郎多男集體性侵

▲新郎與朋友被控連續2晚性侵3名女子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名19歲女子傳簡訊向朋友求救，說她被男子綁架到一個單身派對中，結果遭新郎與多名男子集體性侵。警方後來已將涉案的30歲新郎大衛(Andrew David)、30歲男子莫里斯(Maurice Hawell)與22歲男子霍爾(Marius Hawell)3人逮捕，指控他們一共性侵3名女子。

事件發生在2022年2月，即將舉行婚禮的30歲男子大衛，周末與一群朋友在紐卡索(Newcastle)租來的一間公寓舉行單身派對，被控第一晚對2名18歲女性進行性侵犯，第二晚則性侵了一名19歲女子。

19歲受害女子指控，莫里斯在街上向她搭訕、邀約一起去公寓參加派對，她原本拒絕，但是一直被糾纏之下最後同意，後來被帶進一間漆黑房間，遭多名男子壓倒在床上集體性侵。

18歲受害女子表示，她原本同意和莫里斯發生性關係，後來大衛突然加入要求3P，她一度拒絕但是最後同意，後來要和朋友一起離開派對時，2人被多名男子推到床上性侵，由於房間很黑，看不清楚有那些人。

莫里斯與大衛被捕後，強調與女子都是合意發生性行為，否認有任何強迫性行為，霍爾則聲稱他沒有參與任何性行為相關事件。

檢察官埃文斯(Craig Evans)8日在法庭上指出，被告的說詞與他們所獲得的證據完全不相符，根據受害者當時傳給朋友的簡訊中可看出，受害者覺得自己被綁架、感到非常害怕。案件目前仍在審理中。

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