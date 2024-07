22歲女與閨蜜一起殺死糖爹　砍下「右手拇指」解鎖帳戶狂血拚

▲監視器拍到,女子多次出入死者公寓。(圖/翻攝自Metropolitan Police Department)

記者李振慧/綜合報導

美國華盛頓特區警方指控2名女子犯下命案。身為應召女郎的22歲女子格雷(Tiffany Taylor Gray)被控從事性工作時,與19歲女子米勒(Audrey Miller)將53歲糖爹法西爾(Fasil Teklemariam)殺害,並用砍下來的手指解鎖帳戶、上網購物。

警方今年4月5日發現法西爾陳屍在自家公寓中,頭部受傷、身上遭到刀傷、右手拇指被砍斷,調閱監視器畫面發現,22歲女子格雷與米勒、其他男子在4月1日至5日間曾多次進出他的公寓。

Woman 'killed sugar daddy and sliced off his thumb to access banking app'. Tiffany Taylor Gray 22 (left) and Audrey Miller (right) have been charged in the killing of Fasil Teklemariam in his apartment in WA, DC. Tiffany was pictured entering Fasil Teklemariam’s apt in WA. pic.twitter.com/luBAZgSJtR