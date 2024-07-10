銀行帳戶突暴增8千多萬元　女「一夜變有錢人」狂血拚結果慘了

▲女子銀行帳戶莫名多出一大筆錢。（圖／翻攝自TikTok／joannehayley891）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子某天醒來時，發現銀行帳戶突然多出200萬英鎊（約台幣8,341萬元），她表示自己沒有中樂透，也沒有親戚去世，不明白為何突然有這筆錢，一夜之間莫名變富翁。

35歲女子辛普森(Joanne Simpson)近來在TikTok上分享這個故事，她說某天醒來時，發現原本只有62英鎊（約台幣2,585元）餘額的銀行帳戶，突然多出200萬英鎊，嚇得她立即打電話到銀行詢問原因。

辛普森表示，銀行查詢後告訴她，這筆錢是來自一名叫做梅蘭德(John Mainland)的男子，由於是對方授權合法匯出，銀行認為這筆錢應該沒有問題，要辛普森安心。

辛普森表示，正當她以為自己可以合法擁有這筆錢、開心花費時，1個月後突然接到銀行通知，匯錢的男子當初是要把這筆錢匯給一名與她同名同姓的親戚，現在才發現匯錯人，由於她已經花掉一大部分的錢，後來不得不把車賣掉，過著努力還錢的生活。

影片曝光後獲得110多萬點閱，辛普森的遭遇讓許多網友同情，「太慘了，結果你不但沒有變成富翁，現在還要還債」、「如果是我，我會帶著所有錢消失」、「來歷不明的錢真的不要亂花」。