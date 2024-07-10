　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

銀行帳戶突暴增8千多萬元　女「一夜變有錢人」狂血拚結果慘了

銀行帳戶突暴增8千多萬元　女「一夜變有錢人」狂血拚結果慘了。（圖／翻攝自TikTok／joannehayley891）

▲女子銀行帳戶莫名多出一大筆錢。（圖／翻攝自TikTok／joannehayley891）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子某天醒來時，發現銀行帳戶突然多出200萬英鎊（約台幣8,341萬元），她表示自己沒有中樂透，也沒有親戚去世，不明白為何突然有這筆錢，一夜之間莫名變富翁。

35歲女子辛普森(Joanne Simpson)近來在TikTok上分享這個故事，她說某天醒來時，發現原本只有62英鎊（約台幣2,585元）餘額的銀行帳戶，突然多出200萬英鎊，嚇得她立即打電話到銀行詢問原因。

@joannehayley891 #storytime #story #millionaire #broke #fyp #viral ♬ original sound - joannehayley891

辛普森表示，銀行查詢後告訴她，這筆錢是來自一名叫做梅蘭德(John Mainland)的男子，由於是對方授權合法匯出，銀行認為這筆錢應該沒有問題，要辛普森安心。

辛普森表示，正當她以為自己可以合法擁有這筆錢、開心花費時，1個月後突然接到銀行通知，匯錢的男子當初是要把這筆錢匯給一名與她同名同姓的親戚，現在才發現匯錯人，由於她已經花掉一大部分的錢，後來不得不把車賣掉，過著努力還錢的生活。

影片曝光後獲得110多萬點閱，辛普森的遭遇讓許多網友同情，「太慘了，結果你不但沒有變成富翁，現在還要還債」、「如果是我，我會帶著所有錢消失」、「來歷不明的錢真的不要亂花」。

ET快訊
郭台銘「10億古堡」曝光！　曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑
快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定
女留美返台嫁再婚男　1家3口無徵兆滅門！鄰居：常帶小孩散步
快訊／三重3死悲劇　相驗結果曝光
快訊／寶媽宣布「退出演藝圈」　希望大家幫助前男友汪建民
信義區變一片黃流！　「樓梯變土石流」住戶崩潰
快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷　預計今不裁定
快訊／籃協終於讓步！　補給每位瓊斯盃女籃球員2000元
俯瞰吳興街「狂炸一整條黃泥水」　照片震撼！退水畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

心疼兒子每天辛苦長照　54歲男把85歲殘疾岳母扔下5樓摔死

深夜被地圖導航到山區「詭異捷徑」　救援隊花3小時救出23歲男

護士等搭機時因為「發現2跡象」　救了心臟病發男乘客性命

體型是一般貓4倍大！女上網「被照騙」養到19kg巨貓　瘦身變網紅

戶外飆40度高溫　男把生麵團「放車上4小時」成功烤出麵包

才剛流產失去孩子　25歲媽8天後突然「頭部劇痛」就醫後身亡

軍費2026年又要調漲？南韓與美國進行《SMA》談判　討論軍費分攤

硬要下車拍照！男靠太近遭象群圍攻「屍體踩爛」　未婚妻目睹崩潰

日本和歌山殘忍兇殺！66歲男爆血倒店內　女員工發現爆警

銀行帳戶突暴增8千多萬元　女「一夜變有錢人」狂血拚結果慘了

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

軍費2026年又要調漲？南韓與美國進行《SMA》談判　討論軍費分攤

硬要下車拍照！男靠太近遭象群圍攻「屍體踩爛」　未婚妻目睹崩潰

日本和歌山殘忍兇殺！66歲男爆血倒店內　女員工發現爆警

銀行帳戶突暴增8千多萬元　女「一夜變有錢人」狂血拚結果慘了

白宮證實拜登曾接受帕金森氏症權威醫檢查　屬年度健檢一環

疑行人闖紅燈！　香港計程車「撞飛日本女遊客」影片曝

洗絞肉機「誤觸開關」！緬25歲女整隻手捲進機器　手掌被碾碎

變態性騷男學生！韓男淫師「抓手磨蹭腳」足交檢查身體：體臭香爆

西班牙28少女遭「AI生成」假裸照！　警揪兇手竟是男同學

又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

「鄭文燦涉貪」對綠營是核彈級威力　游盈隆分析：賴清德是受害者

打破行人地獄「恢復法治」提案逾5千人附議　交通部回應了

全球PC市占出爐！華碩銷售成長17%　「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

傅娟喜帶4應援物飛曼谷！　歐陽娣娣「見鏡頭揭真相」：好假喔

病毒變聰明？以為是A流「嘴開一開是腸病毒」　醫嘆：很詭異

反制歐盟風電等反補貼調查　大陸宣布投資貿易障礙調查

快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

1年遭5次謀殺奪產！小姑被大嫂、姪女鐵鎚爆頭　蛇蠍母女判8年

熱炒店哪道菜必點？大票激推「這1道」台灣才有：外國人也愛

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

雪融露出木乃伊　竟是失蹤22年的他

地鐵拍AV　女優激戰2男變「人體噴泉」

近百人洗劫超商　美警「9小時後」才趕到

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

韓深夜狂降極限暴雨！溺斃電梯「至少4死」

蜜雪兒好感度55％大勝川普42%

波音737引擎致命！　維修人員折返拿工具被吸入慘死

紐約連大橋都熱爆　旋轉橋膨脹卡死

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

豪雨狂炸瓜地馬拉！全國進入災難狀態

深夜被導航到「詭異捷徑」　男困山區3小時

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

越南1大學招生規定　女生158cm、男生165cm

更多熱門

相關新聞

英國馬爺爺在台孤單過世　善心人士要辦公祭

英國馬爺爺在台孤單過世　善心人士要辦公祭

來自英國的「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）定居在高雄林園，來台灣超過30年的他，十幾年來用自己微薄的教書積蓄照顧上百隻流浪貓，但於8日下午5點過世。有善心人士不忍爺爺在最後一刻孤單離去，願意籌錢自費規劃一個簡單的告別式，高雄市關懷毛孩動物協會表示，等確定時間後會公告大家。

Gogoro獲1億美元投資滿血再戰

Gogoro獲1億美元投資滿血再戰

美銀行壓力測試全過關　法人：投資金融債時機來了

美銀行壓力測試全過關　法人：投資金融債時機來了

網路女友1聲「親愛的」桃園男衝郵局匯5萬

網路女友1聲「親愛的」桃園男衝郵局匯5萬

英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

關鍵字：

銀行Joanne Simpson帳戶匯款英國

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面