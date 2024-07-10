卓榮泰視察掃黑：除惡務盡　警政署長張榮興回應林士傑案

▲行政院長卓榮泰視察全台警掃黑成果。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長卓榮泰10日上午到刑事警察局視察「重大電信網路詐欺專案」查緝成果，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。刑事局統計本次專案數據：全台灣警察機關共查緝車手到案3436人，查獲詐欺集團469件、犯嫌2565人，法院羈押犯嫌235人；查扣不法利得估達7億4984萬餘元、其中包含查扣贓款4億6274萬元、土地12處、房屋15處及車輛69輛。

警方本次打詐掃黑也檢肅幫派案件72件，查獲犯嫌424人，查扣不法利得2539萬餘元，警方並派出保三大隊警犬隊生力軍「Wafer」全台第一隻「電子產品偵測犬」。在犯罪現場裡，手機、硬碟等關鍵證物，都能被牠找到，即便丟進水裡也難不倒牠，未來將為成為打擊犯罪的一大助力。

卓榮泰致詞指出，曾在6月24日行政院治安會報表示「只要在打詐反毒掃黑有重大成功進展、我就會到第一線向大家表示感謝」，「沒想到這麼快就來了」；他強調，「除惡務盡，所有檢警掃蕩行動就是針對歹徒和不法集團，我們一定要讓他們覺得：台灣不是你們可以囂張猖狂的地方。」

卓榮泰對臉書氾濫的假冒名人邀約投資的詐團廣告亂象提出憂心：最近藝人楊繡惠遭詐團冒用，甚至出面質疑為什麼詐欺罪要利用她名字，「我必須勉勵同仁，與詐團對峙工作只有開始沒有結束，每天都是一個全新的開始。」

針對台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，警政署長張榮興受訪表示：該案由刑事局與台南市警局共組專案小組偵辦，目前已經查獲作案車輛、會以車追人，警方會有信心在最短時間內釐清犯嫌身分，「釐清後就會對外公布。」

張榮興指出，對於槍殺命案的動機、各方面的理由警方都會納入追查方向，警方從昨天9日起進行全國大掃黑，希望讓民眾安心；對於槍手疑似潛逃出境部分，張榮興說，第一時間有通報海巡署進行邊境及海域偷渡的防堵，根據槍手的逃逸路線，案件經過縝密策畫，警方有信心會在最短時間釐清嫌犯身分。

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