神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬　10年無業爽買農舍別墅

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前接獲保險犯罪防制中心聯合多家保險公司報案，鎖定曾擔任補教業英文教師的周男（53歲）、林女（57歲）夫妻檔從2014年起密集投保多家保險公司意外險、意外傷害險，兩夫妻從2015年起開始以「走路跌倒」、「手腳扭傷」等小意外傷勢，向多家保險公司請領意外傷害、醫療險的保險理賠金，保險犯罪防制中心發現這對夫妻跌到次數實在太多，10年間跌倒受傷次數逼近千次，等同幾乎每3-4天就會跌倒受傷；這對跌倒夫妻藉此出險金額高達5504萬元新台幣，警方據此展開調查。

▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的周姓夫妻檔。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





刑事局偵七大隊會同北市松山、大安警分局、新北市板橋、花蓮縣鳳林分局共組專案小組報請台北地檢署定股檢察官黃珮瑜指揮偵辦，發現周姓夫妻檔及家人經常以自述被碰撞跌倒理由到中醫看診，藉機購買一盒要價高達5－6萬元的高檔燕窩、韓國天字級人蔘等昂貴中藥材，憑藉不實診斷證明和收據副本，向多家保險公司申請理賠，甚至私下變賣高價中藥材牟利。

周姓夫妻檔超級會理財，拿到理賠金後不僅購買台灣銀行出品的金鑽一台兩條塊多達260條，高檔燕窩110盒，光是金條市價就要2400萬元新台幣、燕窩市值超過新台幣550萬元，周男並拿2千萬的詐保贓款到花蓮縣購買農舍、別墅和農地，夫妻倆10多年無業卻過著優渥的退休生活。





專案小組從2023年12月及2024年6月執行搜索拘提行動，先後逮捕周姓夫妻檔到案，並查扣金鑽條塊260條、燕窩110盒及高檔人蔘等中藥一批、偽造中醫診所印章數顆、手機6支、平板2台、不動產2棟、土地1筆等證物。警方拘提周姓夫妻檔，發現周女也是英文補教老師，退休後考取保險經紀人，熟稔保險請領相關規定，兩人居然異想天開以螞蟻搬象方式，以每次就醫請領2-5萬元方式，積累10年詐保5504萬元。





其中被害保險公司被詐保最多的為全球人壽和兆豐產險，兩家公司被周姓夫妻詐保金額逾千萬元新台幣，台灣人壽也被詐保近千萬元，警方偵訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪名移送台北地檢署複訊。

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