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獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅　真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

▲圖為大同警分局外觀。（圖／記者張君豪翻攝）
▲北市大同區發生掃射民宅案，大同警分局獲報後拘捕3人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6月10日15時40分左右、北市延平北路4段282巷內發生一起槍手對民宅開槍的重大治安事件，當時一名蓄平頭身穿黑色上衣牛仔褲的男子，持槍在巷口，連續拉滑套朝巷內某建築物開槍示威，過程中還有一名身穿真理褲的長腿女子出來抱住槍手制止，但槍手絲毫不理會繼續開槍，甚至還推倒女子，女子後來無奈自摑臉頰拜託槍手「不要再鬧了」，事後，槍手與手下3人離開現場，警方獲報後展開調查。

根據警方調查，涉案槍手所持的是以瓦斯動力擊發鋼珠彈的空氣槍，當時槍手正與女友發生爭吵，雙方大吵一架後，槍手憤而從背包中拿出預藏空氣槍朝女友住處連續開槍洩憤，但女方深恐男友行為影響到其他住戶，在男子開槍過程中不斷上前拉扯男友制止，甚至自摑臉頰要求對方停止開槍行為。

對此轄區大同警方表示，當天接獲民眾報案指稱現場有歹徒持槍開槍射擊民宅，當天調閱槍手行蹤動線，晚間便逮捕槍手及同案共犯2人到案，但槍手所持空氣槍經送驗後動能並未超標，警方偵訊後將兩人依涉犯《刑法》恐嚇罪嫌移送士林地檢署複訊。

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