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假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛砂幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛沙幫成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

行政院長卓榮泰10日上午赴刑事局視察「重大電信網路詐欺專案成果」，全台警察機關在本次專案查緝車手到案3436人，查獲詐欺集團469件、犯嫌2565人，法院羈押犯嫌235人；查扣不法利得估達7億4,984萬餘元，包含扣押詐欺贓款4億6千餘元、土地12處、房屋15處及車輛69輛；另執行幫派案件72件，查獲犯嫌424人，查扣不法獲利2539萬餘元。

其中包括刑事局偵四大隊檢肅竹聯幫明仁會前會長林立騰（綽號京葵）成立暴力集團案，查扣筆電、點鈔機、球棒、車輛、名錶、手機及現金贓款31萬餘元等證物；並掃蕩明仁會現任會長、綽號松鼠的陳彥廷成立網路博弈集團並涉嫌以強拍不雅照剝皮富二代案，查扣多部名車、名錶、電腦、摺疊刀、存摺、債權契約書、點鈔機、手機及現金贓款20萬元等證物。

刑事局偵七大隊調查，廖姓主嫌（28歲）隱身新竹縣新埔鎮透天厝內經營詐欺水房，發現該詐團涉及偽冒理財名人謝金河，假冒謝身分透過LINE邀約北市李姓地產大亨出錢投資，李男短短3月內匯款1.7億，金流也經該水房洗錢，警方逮捕有風飛沙幫背景的廖姓主嫌及該詐團水房成員共10人到案、查扣銀行存摺、提款卡、公司大小章、手機、筆電、贓款393萬等證物。

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛砂幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹市警局則查獲黑幫甯姓成員持有殺傷力強大、歐美國家特警專用制式MP5衝鋒槍、制式手槍4把、長槍4把、及霰彈槍、553發子彈、現場並查扣50克大麻，警方循線逮捕風飛沙幫成員8人到案。

刑事局偵六大隊查獲天道盟太陽會成員姚男（27歲）等7人成立詐欺集團案，以投資虛擬貨幣和家庭代工名義，以「假應徵、真投資」手法邀約民眾投資，期間歹徒還會匯出小額獲利款項，取信被害人加碼投資，總計詐騙10名被害人共3576萬元現金，警方收網查扣貓池、筆電、金融卡、金融帳戶、讀卡機、黑莓卡等證物。

刑事局局長周幼偉局長指出，打擊詐欺犯罪一直是警察重點工作，本次專案利用強力打擊查緝車手及幫派涉詐案件後，警方將繼續溯源追查，追出集團幕後核心幹部，以展現守護民眾財產之決心。

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛砂幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

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