邀投資、詐賭坑富二代數千萬！明仁會2會長「京葵、松鼠」被逮

記者張君豪／台北報導

去年竹聯幫仁堂相關堂口高調在北市五星級酒店辦春酒炫耀豪車、辣模後，警政署針對仁堂弘仁、明仁會開啟專案鎖定掃蕩，警方調查發現，黑幫成員以邀約投資、詐賭方式剝皮富二代成員，若被害人、家屬不願意付錢，就持刀槍威逼拍攝被害人裸體打手槍自慰影片勒索，手段相當惡劣。北市刑大2022年逮捕明仁會長、綽號「松鼠」的陳彥廷。但明仁會繼續重操舊業痛宰富二代肥羊，甚至假冒刑警逼簽3千萬元本票，刑事局3月再度收網，逮捕明仁會板橋分會組長「呈呈」林俊呈、新店分會副組長汪南及幹部陳秉毅，5月12日拘提該會長「松鼠」陳彥廷到案、15日逮捕前任會長「京葵」林立騰到案。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會前會長林立騰。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，這也是明仁會長「京葵」林立騰（39歲）交接給陳彥廷後，兩人首度一起被逮。據傳明仁會鎖定新竹地區某跨國燈具公司富二代，從去年起陸續邀約該財團執行長親兒投資超跑車行、職業賭場，然後以景氣不佳、車行連連虧損為由，陸續誘騙被害人拿出上千萬元增資，去年8月間，又把被害人帶到新北市某樹林車行談判。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會現任會長陳彥廷。（圖／記者張君豪翻攝）

期間又持刀槍威逼被害人脫衣全裸，拍下打手槍不雅影片後，要對方簽下3千萬元現金支票擺平此事，所幸該財團財務人員機警，在銀行照會時緊急攔阻這條鉅款流出，明仁會幫眾3千萬沒拿到誓不罷休，策畫完美劇本繼續誆騙被害人。

一周後明仁會小弟開車把富二代載到新北市某停車場，恰巧一輛自稱是板橋分局偵查隊偵防車經過，緊急擋住他們車頭盤查，對方不但亮出警察刑警服務證，還煞有其事搜車，在轎車後車廂搜出大批超商購買的即溶咖啡包，小弟和假刑警指稱富二代涉嫌運毒，要將他們帶回查辦，富二代當場嚇得面無血色。

在場小弟不斷向假警察求饒，並聲稱自己是京葵手下並立即撥打電話給京葵照會，假刑警向富二代表示，看在明仁會長面子上可以放他一馬，還引援法條，表示運毒重罪若關7年，以每天刑期折抵3千元罰鍰，要富二代易科500萬元的罰金才能放人。

▲警方搜索查扣要價不斐的百達翡麗名錶。（圖／記者張君豪翻攝）

明仁會以商業投資、不雅片勒索、假冒刑警開地下法庭要錢的方式，讓富二代身心飽受摧殘，去年底刑事局接獲上述情資後展開偵辦，今年3月先逮捕設局的明仁會板橋組長林俊呈、幹部陳秉毅和汪男，5月15日拘提「京葵」林立騰到案，明仁會新舊會長同時落網。

全案移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定「京葵」林立騰、「松鼠」陳彥廷10萬元交保，其餘幫眾3-5萬元交保。

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