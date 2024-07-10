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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭鄭文燦涉貪內幕！　黃國昌：廖俊松還能上達府院天聽送陳情

▲▼立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院9日重開羈押庭，法院裁定以1200萬元交保。對此，民眾黨總召黃國昌今（10日）質詢時透露，行賄被羈押的台塑集團顧問廖俊松，不僅有鄭文燦賣力服務，廖俊松更能「上達天聽」，向總統府陳情，還拿到回函，最終，中央部會配合，桃園市府將50公頃農業區土地變更為第二種產業服務專用區、第五種住宅區，真的可以說是「點石成金」！

針對鄭文燦涉貪，黃國昌今於司法委員會質詢法務部，他表示，全國都很關心也質疑， 送錢的廖俊松被收押，但為什麼收錢的鄭文燦卻沒事？這件事早就找到非法金流、也有監聽譯文，為什麼過了7年才開始偵辦？他希望法務部長不要大小眼，台南林士傑槍擊案就震怒，下令徹查嚴辦，但到了民進黨的大官員涉貪，講話就很保守。

黃國昌揭露，鄭文燦過去擔任桃園市長，曾在2018選前「黃金周」，親自出席「廖俊松」等地主參與的座談會，並獲贈「好彩頭」，清楚可見兩人麻吉之程度。他指出，鄭文燦賣力服務行賄的廖俊松，例如，山坡地的解編、協助處理最大地主、向行政院爭取核定國家重大建設，最終目的，就是為了要處理「農地變更」。

▼黃國昌揭露廖俊松與鄭文燦互動。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲▼黃國昌揭露廖俊松行為。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

黃國昌批評，鄭文燦幫忙開了綠燈，但也不是一個人就可以辦得下來。廖俊松於是在2017年12月2日向總統府陳情，時任總統府秘書長吳釗燮在12月12日以總統府用箋回覆廖，說明總統府已函請行政院處理。兩天後，時任行政院秘書長，也就是現任行政院長卓榮泰立刻交辦請內政部處理，廖俊松也在收文後的12月19日，在卓榮泰的回函上簽名向鄭文燦回報。黃國昌說，廖俊松如此可以上達天聽，完全證明什麼叫「有關係好辦事」，可以找到總統府、行政院、鄭文燦，最後上面一交代，經濟部、內政部就能火速核准，立即核准案子符合《都市計畫法》「適應經濟發展之需要」，認定這塊土地相當重要。

黃國昌說，中央部會配合後，桃園市政府即在2019年4月提出「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」計畫書，立即將50公頃的農地劃入土地變更範圍中，由農業區土地變更為第二種產業服務專用區、第五種住宅區，真的可以說是「點石成金」！

最後，黃國昌強調，2014前處理不了的「農業區變更」，在鄭文燦出面後，不論是最大的地主、中央竟然都處理好了。他真心希望台灣社會有一天，政府與法務部能夠親民、夠有擔當，給全體基層檢察官、調查員一個最大靠山，誰敢施壓一定辦到底。

▼黃國昌揭露廖俊松向總統府陳情，更收到回函。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲▼黃國昌揭露廖俊松行為。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

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