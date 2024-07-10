五一勞動節「統一放假」無望！　卓榮泰認溝通不順：未來從長計議

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院9日進行施政報告總質詢，民進黨立委林淑芬質詢時，詢問行政院長卓榮泰，有沒有機會，讓大家期待明年五一勞動節「全國統一放假」？對此，卓榮泰回應，行政院已經跟其他部會溝通，最後決定，「明年還是維持現狀」。他承認，尋求共識的過程，沒有這麼順利，行政院也會繼續探索「最好的模式」，未來再從長計議。

林淑芬質詢時表示，因為五一勞動節放假不同步的制度，造成社會與行政部門很多困擾。年初時行政部門有討論五一勞動節是否「統一全國放假」，當時前行政院長陳建仁表達支持，社會普遍認為政府釋出善意，也抱有期待。

林淑芬說，結果讓很多人感到失望，行政院人事總處近期公布的「明年行事曆」，勞動節仍然維持原案，只有適用勞基法的勞工有權利放假、出勤請求加班費。

林淑芬指出，但不適用勞基法的族群，還必須要上班，特別請人照顧小孩，或自行請假，人數最多的就是公務員，而最難受的，莫過於在育兒階段的老師，都沒辦法顧自己的小孩，還要到學校顧大家的小孩，真的造成很多困擾。她直言，卓榮泰院長有沒有機會，讓大家期待明年2025年休假齊一，五一勞動節全國統一放假呢？

對此，卓榮泰回應，請委員能夠理解，人事總處今年6月底送來相關報告，行政院也已經跟其他部會溝通意見，但最後他決定，「明年還是維持現狀」。他承認各方面意見都有，在尋求共識的過程，今年還沒有這麼順利，行政院也會繼續探索「最好的模式」，未來再從長計議。

林淑芬則建議，前行政院長陳建仁雖然支持全國統一放假，但從來沒有召開「跨部會研議會議」，希望卓院長有魄力、大刀闊斧，召集相關單位共同討論，朝向全國放假一致的方向研議。

最後，卓榮泰強調，行政院與幾個重要部會，雖然沒有召集會議形式，但都有個別詢問，得出來的結果，意見還是沒有辦法一致，明年的行事曆已經公布，那就依照現狀處理。他說，如果有必要，會用委員建議的方式，徵詢更多意見。

▼民進黨立委林淑芬。（圖／記者李毓康攝）