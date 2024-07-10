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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官問總統若拒到立院國情報告？　黃國昌坦言：什麼事也不能幹

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府、行政院、監察院以及民進黨團針對國會改革修法聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭10日下午針對暫時處分一事進行準備程序。大法官尤伯祥問，若總統拒絕到立法院國情報告，立法院會否會反制總統人事權？對此，立委黃國昌坦言，「總統不來什麼事也不能幹，我們可能會召開一個記者會，說你不遵守政治承諾，結束後什麼事也不能幹」。

大法官尤伯祥問，如果按照林石猛律師在訴狀講的，總統本來就可以拒絕受邀到國會進行報告，如果照這見解來走，當總統拒絕到立法院報告，憲法法庭在做成判決前，立法院是否會用拒絕人事提名審查或其他反制行為，來反制總統？

對此，黃國昌答覆時說，現在在預想各種可能的狀況，尤大法官希望預想的狀況是說，總統以這理由不來，他必須要老實說，「立法院都還沒有邀請，我不知道賴總統會不會來、會用什麼理由不來，因為這就變成我必須要進行非常抽象、虛無飄渺的幻想」。

黃國昌指出，立法院邀總統來的時候，要怎麼邀、來了要做什麼？剛剛已經很清楚說，依照《立法院職權行使法》的規定，要怎麼決定是要透過黨團協商，「黨團協商結果沒有出來前，沒有人知道會怎麼樣」。

黃國昌舉例，例如三個黨團的代表坐在一起，經過討論後說，「好啦，賴總統說他不想回答問題，雖然之前選舉這樣講過，但他現在就不想回答，我們三個黨團代表就說邀他來算了，就不要問問題」，做了這個協商結論邀總統來，在這情況下賴總統會不會來？他不知道。

第二種狀況是，協商完後，各黨團假如民進黨11位、國民黨11位、民眾黨2位，每11位上去發表看法，因為法條文字是說，可以針對不明瞭的地方提問，每一個黨團11個人講完後，讓總統上去講一次，總統願意或不願意？必須要老實說，因為從來沒有聽過賴總統針對這件事情講過任何話，所以也沒有辦法預判。

第三種狀況，黃國昌提到，必須要以正視聽，聲請人一直說是即問即答，「我法條哪個文字寫即問即答？我從來沒有寫即問即答」，你說不是寫依序即時回答嗎？即時的概念，其實在訴訟法上一點都不令人陌生，相信各位大法官都很清楚。他說，所有唸過訴訟法的學生都知道，在看「即時」兩個字的時候，絕對不會望文生義，要求講完就要馬上即時回答。

由於發言時間有限，審判長許宗力數次提醒。黃國昌接著表示，尤大法官說，總統不來立法院能怎麼樣？他必須要很慚愧的跟尤大法官報告，總統不來立法院，什麼事也不能幹，「總統不來什麼事也不能幹，我們可能會召開一個記者會，說你不遵守政治承諾，結束後什麼事也不能幹」。

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