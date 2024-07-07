鐵花燈之祭逾百萬人次賞燈！第2季璀璨星際登場

▲2024鐵花燈之祭第2季「璀璨星際」6日在鐵花新聚落正式展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出2024鐵花燈之祭第2季「璀璨星際」6日在鐵花新聚落正式展出，首晚吸引許多民眾欣賞。共有「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」等5大展區持續展出至9月30日。

2024鐵花燈之祭第一季「繁花盛宴」，推出後大獲好評後，於6日進行第2季「璀璨星際」，2日試燈已吸引眾多遊客拍照打卡，迫不及待將美景分享給親朋好友。台東縣政府指出，無光害的夜空向來是台東最引以為傲的最美星空，「璀璨星際」以月之魅影為主題，現場有6米巨大月球，讓民眾不用舉頭望明月，近距離跟月球合影。

「太空忘憂」展區的超萌太空人在星海中遙望月球，帶領民眾在浩瀚星空中展開太空之旅；「行星圓舞曲」用八大行星環繞太陽為中心，伴著夜空，營造圍繞在太陽系漫步的感覺；隨著光線與空間變化的「流星隧道」，彷彿時空之門緩緩流動；星座迷更別錯過「12星座長廊」，漫步在12星座的投影廊道，尋找自己的星座外，還可以來場銀河星際的浪漫邂逅。

台東縣政府表示，經電信人流統計4月至6月鐵花燈之祭第一季繁花盛宴期間，突破100萬人次湧入。現正展出的第2季「璀璨星際」，首次與台灣國際熱氣球嘉年華同步登場，並在7/24-8/1邀請「地球」與「月球」造型熱氣球於鹿野高台緩緩升空，創造「白日賞球、夜間賞燈」的旅遊樂趣。