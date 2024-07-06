台東延平鄉農藝節　食農列車+農村音樂季登場

▲台東縣延平鄉公所6、7日，在武陵國小，舉辦夏季農產推廣活動「延平農藝節」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣延平鄉公所6、7日一連2天，選在風景如畫素有「小瑞士」之稱的武陵村武陵國小，盛大舉辦夏季農產推廣活動「延平農藝節」活動，展示在地的農特產品及手工藝品，藉以推廣在地農業及文化產業，現場並展售最新鮮香甜的延平金鑽鳳梨，讓民眾品嘗到最純正的在地美味。

縣長饒縣長在致詞中特別向所有支持與參與的單位及人員致以誠摯感謝，延平鄉公所致力於推廣當地觀光及農業發展，值得給予肯定與讚許，並希望透過此次活動促進更多外地遊客了解並愛上這片土地，期待未來能有更多類似的活動，帶動延平鄉的整體經濟繁榮。





「延平農藝節」以在地農產及工藝為主軸，設有市集活動，並提供免費的文化導覽及傳統射箭體驗。活動亮點包括邀請在地知名創作工坊辦理的部落餐桌，只要姓名中有「延、平、鳳、梨」其中一字的民眾即可享受半價優惠。為增加趣味性，活動還引入安全的小型電動賽車，並將武陵村打造成部落賽道，吸引遊客參與。活動期間亦舉辦銀髮族最愛的槌球邀請賽，吸引了200多位長者組成30支隊伍同場較勁，為長輩們贈送當季香甜多汁的鳳梨，增添活動氣氛。





開幕儀式後，並由鄉長余光雄帶領眾位與會貴賓親自駕駛電動賽車於部落賽道進行暖胎圈，為活動揭開序幕，主辦單位為了讓參與民眾留下美好回憶，特別仿照F1城市封街賽車的形式，將街道規劃為部落四輪電驅車體驗活動，讓遊客感受到別具一格的樂趣。