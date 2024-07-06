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高雄阿北有夠強！小綿羊騎250公里到台東　討5萬債務

▲老翁騎小綿羊250公里至海端鄉「索債」，因深夜找不到下榻處所，所以請警察幫忙。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲老翁騎小綿羊250公里至海端鄉「索債」，因深夜找不到下榻處所，所以請警察幫忙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

居住在高雄市美濃的陳姓(82歲)老翁，於5日晚間，騎著49c.c小綿羊機車，來到台東縣警察局關山分局前廣場，巡佐周平和上前關懷詢問，原來他一早從住家出發，一路「慢騎」要到海端鄉「討債」，因深夜找不到下榻處所，所以請警察幫忙。員警得知上情，隨即幫忙聯繫民宿，不一會兒就找到適合地點入住休息。但也請其向家人報平安，以免家人擔心，畢竟騎了250多公里遠。

▲老翁騎小綿羊250公里至海端鄉「索債」，因深夜找不到下榻處所，所以請警察幫忙。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「你有跟家人說要出門嗎？」，於5日22時30分許，關山警察分局廣場前有部小綿羊機車停下，機車騎士坐在機車上，數分鐘沒有動作，巡佐周平和及警員胡元弘、李雅筑等人主動上前關懷詢問。據悉，陳姓老翁住在高雄市美濃，年輕時有在海端鄉工作過數年，期間有位友人向他借了新台幣5萬元，時間飛逝數10年過去，於數日前，他突然想起此事，在未告知家人的狀況下，獨自騎著49c.c小綿羊機車，頂著烈日騎行250多公里到台東縣海端鄉「討債」。

但因夜已深，他循記憶找到曾經入住過的賓館，卻是大門深鎖，只好尋求警察幫忙。員警得知上情，先請他下車至所內，打電話向家人報平安，可能是騎車時間過長，下車時他腳有些麻，員警趕忙上前暖心攙扶。員警還貼心地以巡邏車前導，請老翁於車後跟隨，順利抵達入住處，讓他可以好好休息。

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