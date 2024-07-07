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3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球　鐵花新聚落燈祭人潮爆滿

▲3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球，鐵花新聚落燈祭人潮爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東每年最大盛事「國際熱氣球嘉年華」6日登場，開幕日上下午場共吸引3萬名遊客到鹿野高台，搶拍「萬球齊飛」及下午場繫留、展演美景；另台東市區鐵花新聚落昨晚也湧入爆滿遊客，欣賞鐵花燈之祭第二季「璀璨星際」點燈，主題「月之魅影」、「太空忘憂」作品前都擠滿拍照人潮，市集店家笑著說「觀光人潮回來了！」

為期45天的「台灣國際熱氣球嘉年華」，6日上午在台東鹿野高台開幕自由飛，逾萬球迷們天還沒有亮就上高台，親子、好友們同坐在草坪，享受空曠神怡的清新好空氣，看各式造型熱氣球緩緩立起、升空，現場掌聲、歡呼聲不斷，享受這世界級美景。

最受球迷們期待的繫留及自由飛體驗昨天下午升空，再次吸引近萬餘名球迷們入場，因為繫留網路預約購票早已額滿，許多人排隊搶購最後百張繫留體驗券，台東縣政府交觀處指出，透過電信人流統計，鹿野高台6日上下午共吸引近3萬名遊客到場賞球同歡，其中7成5為外縣市遊客，南部觀光客相對多。

因為熱氣球嘉年華也為台東市區帶來一波暑期觀光熱潮，爆滿人潮昨天湧入鐵花新聚落市集，欣賞鐵花燈之祭最新作品「璀璨星際」，包括太空忘憂、流星隧道、時空瀑布、月之魅影、行星圓舞曲、12星座長廊等6大主題，各個主題前都是拍照人潮，各市集攤商前也湧現人潮、熱鬧不已。

▲3萬遊客登台東鹿野高台賞熱氣球，鐵花新聚落燈祭人潮爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鐵花新聚落燈祭人潮爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，今年熱氣球更具特色魅力，開幕展演的21顆熱氣球包括首次來台的世界經典童話主角小王子、日本的小熊貓、加拿大的機器寶寶、土耳其的萊德利球熱氣球，還與世界知名品牌COACH合作推出「COACH 勇氣球」，「Coach大型提包裝置藝術」，並結合HELLO KITTY50周年活動，將臺東縱谷綠野藍天空點綴得更加多采多姿。

今年熱氣球活動從7月6日到8月19日維持45天，更帶來歷年最多12場次光雕音樂會，其中8場「熱氣球光雕聯合500架次無人機」展演，展演Hello Kitty和她的好友們新的話題與創意。今年將有超過40顆國內外造型球輪番上陣，包含來自法國、阿拉伯聯合大公國、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、荷蘭、德國、英國等14個國家的造型球，帶來最精彩的追球之旅，呼籲全國民眾千萬別錯過這一年一度的熱氣球盛事！

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