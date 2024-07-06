酷暑泡水吃嫩草　新北大漢溪19頭水牛遷居台東長濱

▲新北大漢溪19頭水牛遷居台東長濱。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

夏天到了，是不是想要消暑一下，位在大漢溪樹林、土城一帶的牛隻，今年經新北市高灘處2次洽請台東長濱鄉南溪社區發展協會石清榮理事長協助，目前已共將19頭水牛移往台東長濱鄉由社區進行安置，目前大小牛隻外型看起來還比剛移置前更豐腴健壯，看到水牛泡水裡消暑的樣子，顯見適應良好，達到人牛和諧共存的目標。

新北市高灘處長張修銘表示，大漢溪高灘地移置之水牛，全部為多年前民眾放養進而野化的牛群，因2022及2023年曾有牛隻進入自行車道及土城馬祖田、樹林鹿角溪棒壘球場等地，進而引發社會的關注。且野化水牛於發情期可能會有追逐行為，再加上即將開通的新鶯堤外道，為了民眾安全及牛隻的生存，經高灘處積極聯繫有經驗的養、抓牛人士來進行牛隻的誘捕，由南溪社區發展協會石清榮理事長協助進行2次捕抓，共捕抓到19隻大、小野化水牛，並協調全部送往台東長濱鄉來進行安置，讓牛群有安全的生活環境。

▲移置後的水牛皆配合台東縣政府規定施打耳標。

移置後的水牛，均配合台東縣政府規定，施打耳標以利管理。此外，好山好水的台東，牛隻可一邊吃草、一邊看海，還可以泡水涼快。石清榮理事長與他的二哥以及社區幾戶人家共同分養這群水牛，依社區發展協會「自然放養」的理念，牛群可以協助荒廢農地吃草，當地也有泥塘供牛隻休憩，並和原本社區飼養水牛混居共同生活。

新北市高灘處前已於2月1日派員前往視察牛隻移置後的狀況，並於7月5日再次派員訪視及關心移置後水牛狀況，現場觀察到牛群適應良好，相信移置到台東是最佳選擇，達到尊重生命讓彼此共存。