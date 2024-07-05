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追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

▲2024新北濕地割稻趣。（圖／新北市高灘處提供）

▲小朋友認真割稻，感受「粒粒皆辛苦」意涵。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府高灘處將於今年8月3、4日舉行「2024新北濕地割稻趣」活動，讓城市中的孩子們可以遠離車水馬龍的都市環境，追著新海三期人工濕地的黃金稻浪，一起彎著腰割稻、體驗打穀豐收的樂趣。活動預計於7月9日上午11點開放報名，8月3、4日各舉辦1梯次，每梯次限量名額250名，趕緊手刀報名一起來割稻。

新北市大漢溪沿岸構築有八座人工濕地，早期用來淨化污水，改善水質也提升生態棲息空間，進而創造生物多樣性。新海三期人工濕地更融入環境教育的功能，規劃經濟作物區，不定期在這八塊田種植有水質淨化功能的水稻、茭白筍、野薑花、荷花和印度莕菜等水生植物，讓新北城市的孩子也能認識鄉村常見的經濟作物。

▲2024新北濕地割稻趣。（圖／新北市高灘處提供）

▲城市中的孩子們可以遠離車水馬龍，體驗割稻的樂趣。

高灘處長張修銘表示，每年暑假正值水稻成熟時，為了傳承稻米文化及讓民眾感受「粒粒皆辛苦」的意涵，高灘處每年都有舉辦濕地割稻體驗活動，除了讓民眾樂當一日農夫外，還要告訴大家什麼是碳足跡？為什麼減少碳足跡能為地球降溫？希望大家都能來參加這麼有意義的活動，讓我們生活的環境可以越變越好。

想一睹金色稻浪波濤起伏的美麗景緻，不用離開新北又可以享受半日農忙的樂趣嗎？歡迎所有大朋友、小朋友同遊濕地，來趟金色稻浪之旅；認識割稻技巧、稻草捆紮方式及傳統打穀體驗，並利用親手割下的稻草，為自己編織專屬的幸福御守吧！報名網址：https://forms.gle/25MfhhCkPQtXFTkc8

▲2024新北濕地割稻趣。（圖／新北市高灘處提供）

▲稻草人點綴黃金稻浪。

▲2024新北濕地割稻趣。（圖／新北市高灘處提供）

▲飽滿金黃稻穗浪。

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