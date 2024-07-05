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新北兒童藝術節7／13登場　大型藝術裝置打造「怪獸王國」

▲新北兒童藝術節7／13登場。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市民廣場東側入口，由藝術家王振偉帶來巨大雕塑「怪獸守護者」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

一年一度新北市兒童藝術節將於7月13日至7月21日在市民廣場、市府大廳、府中廣場及新北市各藝文中心盛大舉行。今年以「怪獸王國」為主題，邀請多位國內外知名藝術家，在市民廣場展出一系列大型藝術裝置，為觀眾帶來奇幻與創意的藝術盛宴。

新北市文化局表示，參與此次兒童藝術節的國內外藝術家，來自臺灣、日本、墨西哥不同國家和文化背景下，將帶來各自獨特的藝術風格，促進文化交流。9件大型戶外裝置藝術作品將分布於市民廣場各處，讓觀眾沉浸在充滿想像力的奇幻世界中。

▲新北兒童藝術節7／13登場。（圖／新北市文化局提供）

▲藝術家李文政帶領的好日文化則帶來《泡泡王國：飛龍保證班》。

活動期間，市民廣場戶外展區將展出9件互動藝術裝置。市民廣場東側入口由擅長地景裝置的藝術家王振偉帶來巨大雕塑「怪獸守護者」，穿過裝置，民眾將看到日本著名角色設計師吉井宏則的「怪獸實驗室」，以及日本紙花藝術家國吉滿的神秘「怪獸花園」，廣場中央還有藝術家鄭元東和他的毛茸茸「怪獸巴士」。

市民廣場西側入口有插畫藝術家吳騏57的「怪獸殿堂」夢獸登場，跟著七彩地貼繼續前行，將看到日本藝術家宮城有加的「寄信給妖怪」，讓孩童學習溝通，提升表達能力。橋本美緒的「怪獸好朋友小月」作為怪獸王國的可愛使者，帶來歡樂與友誼。來自墨西哥的藝術家Lua Rivera則以家鄉傳統文化中的「羽蛇神」為靈感，帶來充滿異域風情的藝術品。

▲新北兒童藝術節7／13登場。（圖／新北市文化局提供）

▲市民廣場西側入口將有插畫藝術家吳騏57的「怪獸殿堂」夢獸登場。

此外，臺灣在地藝術團隊禹禹工作室也帶來全新創作，利用環境地形及紅外線感應打造音樂互動裝置「怪獸村」，而藝術家李文政帶領的好日文化則帶來《泡泡王國：飛龍保證班》，設置小型遊具及立體模型，讓小朋友透過科學玩具了解機械與物理的日常應用。7月13日至7月21日，除了欣賞國內外藝術家的作品，還將舉辦多場精采戶外表演，2024新北市兒童藝術節「怪獸王國」誠摯邀請大小朋友共同參與。詳細活動資訊可上活動官網：http://www.newtaipei-summer.tw/查詢。

▲新北兒童藝術節7／13登場。（圖／新北市文化局提供）

▲市民廣場中央將有藝術家鄭元東和他的毛茸茸「怪獸巴士」。

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