暑假親子出遊！新北遠足生態農場觀賞葉鼻蝠、炕磚窯

▲遠足生態農場保留農舍1樓供蝙蝠棲息，達到互惠共好平衡。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區遠足生態農場配合蝙蝠生態，打造全臺第一座可以觀察台灣特有種葉鼻蝠的農場，農場目前推出小農夫體驗營活動，帶領大、小朋友進行園區生態導覽，依照季節有不同的農作體驗，以及利用農場生產的雞蛋，製作現烤雞蛋糕，充實多樣的活動非常適合親子遊玩，現正開放報名。

農場主人陳琬婷求學階段就讀農業相關科系，畢業後也是選擇到農場實習工作，十分堅定自身農業志向，決定返鄉從農創立「遠足生態農場」，名稱是源自孩童時遠足出遊時純真的喜悅，期許農場能帶給每位大小朋友探索自然的單純快樂。農場內維持天然環境，小規模輪作各式農作物，減少病蟲害孳生，並配合蝙蝠習性工作，蝙蝠不僅幫忙吃掉害蟲、也提供糞便做堆肥，提供民眾生態與人平等共榮的農場環境。

▲女青農陳琬婷（左）與家人一同經營生態農場。

場內活動如蝙蝠導覽、炕窯、農產採收活動、精油體驗等，都有專人細心教學，由於新北健康三寶甘藷季即將到來，農場也推出採收甘藷、甘藷炕窯等活動。許多父母在回饋中表示，活動時發現小孩的成長，從細心採收農作物、自己做雞蛋糕及專心安靜的認識蝙蝠，讓食農體驗更多了親子教育的意義。

青農陳琬婷表示，農場成立初期因為是從零開始，遇到許多困難，不僅場區整理十分費力，野豬、山羌有時也會將作物吃掉，但能和自然生態共存更是珍貴，在建置農場時發現有百餘隻蝙蝠棲息，向台灣蝙蝠學會瞭解蝙蝠對農場生態有益，決定保留蝙蝠生態。

▲炕窯體驗讓孩童學習烹煮食物，從中發現食物取得不易，學習惜食觀念。

陳琬婷說，為了維持蝙蝠生態，農場保留一樓供蝙蝠休息、不使用化學農藥，施工時間也挑選晚上，因為晚上蝙蝠出外覓食，就能降低施工噪音驚擾。並於食農教育中設計蝙蝠導覽，也感謝新北市農業局協助食農教育教案規劃、解說展版設計。獨特的蝙蝠生態導覽，加上多樣活潑的食農體驗，深獲來訪民眾喜愛，甚至會幫忙宣傳農場的活動。

遠足生態農場每年5月至10月是葉鼻蝠棲息的季節，農場每周六、日及國定假日皆有開放預約，活動如小農夫體驗營：包含蝙蝠解說及觀察、認識香草、農作DIY及現烤雞蛋糕，豐富體驗每人只要480元。配合甘藷季也提供古早大灶炕磚窯體驗，提供香甜甘藷、桶仔雞、鹽烤魚及豐富蔬果盤，4人只要2,200元。當然也別錯過觀察蝙蝠的活動，農場早上10點跟下午2點皆有開放蝙蝠參觀。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，青農是新北市重要的農業骨幹，創新的想法與充滿活力提升多元農業，新北市秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

「遠足生態農場」官方網站：https://hikingfarm.com/

「遠足生態農場」臉書粉專：https://www.facebook.com/HikingFarm/?locale=zh_TW

▲學生使用移植鏝小心挖出甘藷，體驗收成的喜悅。