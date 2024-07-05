天王天后指標性開唱場地　新北國際級展演場館開箱

▲Zepp New Taipei由日本專業團隊打造，是國內少有的高規格室內展演場地。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

疫後演藝經濟活絡，日韓與西洋藝人、團體紛紛來臺開唱，繼今年初日本天團YOASOBI新北演唱會造成轟動，爆紅韓劇「淚之女王」男女主角金秀賢及金智媛也將接力來臺，其中金智媛7月下旬台灣首場見面會就選在新北市新莊。今（5日）由新北市新聞局張愛晶局長、經發局盛筱蓉副局長，偕同媒體開箱國內外影歌星來臺開唱的指標性場館Zepp New Taipei，一窺這座透過新北招商所引進的國際級展演廳幕後秘辛，瞭解它吸引眾多粉絲朝聖，帶動新北市演唱會經濟的魅力所在。

新聞局長張愛晶表示，本次開箱的Zepp New Taipei是由日本專業團隊打造的海外首間場館，是國內少有的高規格室內展演場地，其國際級的聲光設備，已經吸引無數知名台日韓影歌星前來朝聖登台演出，包括日本天團YOASOBI、創作歌手milet、韓國女團Dreamcatcher以及歐洲合唱團，今年下半年還有韓團10CM、韓國男團RIIZE、天才型創作歌手Eve，以及創作洗腦神作NIGHT DANCER的imase，儼然成為當前影視圈天王天后心目中深具指標性的開唱場地。

▲新北市新聞局張愛晶局長、經發局盛筱蓉副局長，偕同媒體開箱國內外影歌星來臺開唱的指標性場館Zepp New Taipei。

經發局副局長盛筱蓉強調，新北市積極推動招商一條龍協助企業媒合，使得日本Zepp落腳新北，並規劃完美場域，建物本身採用耐震抗噪的Box In Box工法，藝人演唱動感舞曲時，即使台下千人同時跳動，也不會使隔壁、上下樓層甚至鄰近住家等其他空間受到震動影響，吸引國內外知名影視藝人、團體舉辦各項展演活動。不僅如此，Zepp New Taipei所在的宏匯廣場，商場內有300多個品牌進駐，也提供公益設施作為展覽空間使用，加上便捷完整的交通路網，成為市民朋友假日休閒的首選場域之一，也帶動新莊、五股、泰山、蘆洲、三重等區域經濟。

新聞局也補充Zepp選擇進駐新北新莊，與比鄰的國家影視聽中心相互輝映，串連起林口影視城與板橋紀錄片基地府中15，形成新北市影視產業聚落。此外，在新北市推動影視友善城市的努力下，包括許光漢主演的臺日合製電影「青春18 X 2」及串流平台熱播夯劇「誰是被害者2」等超過七千部影視作品都在新北取景拍攝。歡迎粉絲們來新北一睹偶像風采之外，更可追隨著影視作品中的場景，尋訪新北各地景點，體驗劇中帶來的感動。

▲Zepp New Taipei是由日本專業團隊打造的海外首間場館，其國際級的聲光設備，已經吸引無數知名台日韓影歌星前來朝聖登台演出。

▲新北招商所引進的國際級展演廳吸引眾多粉絲朝聖，帶動新北市演唱會經濟的魅力所在。