　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

天王天后指標性開唱場地　新北國際級展演場館開箱

▲新北國際級展演場館開箱。（圖／新北市新聞局提供）

▲Zepp New Taipei由日本專業團隊打造，是國內少有的高規格室內展演場地。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

疫後演藝經濟活絡，日韓與西洋藝人、團體紛紛來臺開唱，繼今年初日本天團YOASOBI新北演唱會造成轟動，爆紅韓劇「淚之女王」男女主角金秀賢及金智媛也將接力來臺，其中金智媛7月下旬台灣首場見面會就選在新北市新莊。今（5日）由新北市新聞局張愛晶局長、經發局盛筱蓉副局長，偕同媒體開箱國內外影歌星來臺開唱的指標性場館Zepp New Taipei，一窺這座透過新北招商所引進的國際級展演廳幕後秘辛，瞭解它吸引眾多粉絲朝聖，帶動新北市演唱會經濟的魅力所在。

新聞局長張愛晶表示，本次開箱的Zepp New Taipei是由日本專業團隊打造的海外首間場館，是國內少有的高規格室內展演場地，其國際級的聲光設備，已經吸引無數知名台日韓影歌星前來朝聖登台演出，包括日本天團YOASOBI、創作歌手milet、韓國女團Dreamcatcher以及歐洲合唱團，今年下半年還有韓團10CM、韓國男團RIIZE、天才型創作歌手Eve，以及創作洗腦神作NIGHT DANCER的imase，儼然成為當前影視圈天王天后心目中深具指標性的開唱場地。

▲新北國際級展演場館開箱。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市新聞局張愛晶局長、經發局盛筱蓉副局長，偕同媒體開箱國內外影歌星來臺開唱的指標性場館Zepp New Taipei。

經發局副局長盛筱蓉強調，新北市積極推動招商一條龍協助企業媒合，使得日本Zepp落腳新北，並規劃完美場域，建物本身採用耐震抗噪的Box In Box工法，藝人演唱動感舞曲時，即使台下千人同時跳動，也不會使隔壁、上下樓層甚至鄰近住家等其他空間受到震動影響，吸引國內外知名影視藝人、團體舉辦各項展演活動。不僅如此，Zepp New Taipei所在的宏匯廣場，商場內有300多個品牌進駐，也提供公益設施作為展覽空間使用，加上便捷完整的交通路網，成為市民朋友假日休閒的首選場域之一，也帶動新莊、五股、泰山、蘆洲、三重等區域經濟。

新聞局也補充Zepp選擇進駐新北新莊，與比鄰的國家影視聽中心相互輝映，串連起林口影視城與板橋紀錄片基地府中15，形成新北市影視產業聚落。此外，在新北市推動影視友善城市的努力下，包括許光漢主演的臺日合製電影「青春18 X 2」及串流平台熱播夯劇「誰是被害者2」等超過七千部影視作品都在新北取景拍攝。歡迎粉絲們來新北一睹偶像風采之外，更可追隨著影視作品中的場景，尋訪新北各地景點，體驗劇中帶來的感動。

▲新北國際級展演場館開箱。（圖／新北市新聞局提供）

▲Zepp New Taipei是由日本專業團隊打造的海外首間場館，其國際級的聲光設備，已經吸引無數知名台日韓影歌星前來朝聖登台演出。

▲新北國際級展演場館開箱。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北招商所引進的國際級展演廳吸引眾多粉絲朝聖，帶動新北市演唱會經濟的魅力所在。

ET快訊
曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歷經三年籌劃！韓國文資級書藝作品　桃園橫山書藝館展出

桃園統領廣場與莫凡彼聯手做公益　邀勵馨孩童體驗披薩製作

天王天后指標性開唱場地　新北國際級展演場館開箱

每年必追夏日樂園！林口文化廣場噴水設施7／8起開放

新北兒童藝術節7／13登場　大型藝術裝置打造「怪獸王國」

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

新北「永續未來學院」國中體驗營　青少年展現創意環保思維

表揚53模範公務人員、績優人員　侯友宜期勉共創嶄新未來

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

郁方憶「沒錢讀書」哽咽..2兒留學花千萬！　請賈永婕女兒當陪玩姐姐「時薪600」

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

歷經三年籌劃！韓國文資級書藝作品　桃園橫山書藝館展出

桃園統領廣場與莫凡彼聯手做公益　邀勵馨孩童體驗披薩製作

天王天后指標性開唱場地　新北國際級展演場館開箱

每年必追夏日樂園！林口文化廣場噴水設施7／8起開放

新北兒童藝術節7／13登場　大型藝術裝置打造「怪獸王國」

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

新北「永續未來學院」國中體驗營　青少年展現創意環保思維

表揚53模範公務人員、績優人員　侯友宜期勉共創嶄新未來

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

【柯南30周年展】開跑！細數小五郎頸後麻醉針、六大展區搶先看

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

屏東涼夏祭　交通疏導措施一次看

新住民南投看守所服刑　藉職訓變身美甲師

議長聲押處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

高雄轎車左轉未禮讓　1女騎士遭擊落

快訊／大甲溪水位上漲　3人獲救

不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地祭開幕優惠

貨車冒煙熄火路中央　東港警協助排除

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

男意外過世留一家7人生活困難　枋寮警出手協助

台南北門民宅廚房排油煙機起火消防局提醒人離火熄

台南新營芒果節黃偉哲促銷芒果冰美味爆表

買牙膏抽機票！台塩生技送你吃喝玩樂遊東京

讓幼兒遠離3C打敗惡視力！台南市衛生局加強防治

更多熱門

相關新聞

新北林口文化廣場噴水設施7／8起開放

新北林口文化廣場噴水設施7／8起開放

每年夏天深受小朋友期待的林口文化廣場噴水設施，終於曝光開放時間！將於今年7月8日起開放噴水，時段為每日上午10點至12點及下午2點至6點，自整點開始每20分鐘噴水1次，停水10分鐘，大、小朋友準備好戲水用具，一同來玩水囉！

新北兒童藝術節7／13登場　大型藝術裝置打造「怪獸王國」

新北兒童藝術節7／13登場　大型藝術裝置打造「怪獸王國」

2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融

新北「永續未來學院」國中體驗營

新北「永續未來學院」國中體驗營

關鍵字：

新北新莊國際級展演場館

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面