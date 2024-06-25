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農粉幣來了！7／1發放「每張250元」　農業部：兩類人可領取

▲▼花蓮中南區並未受強震影響，縱谷及沿海依舊美麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲振興花蓮災後觀光，農業部7月1日起發放70萬張農粉幣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮震後觀光與農業發展，農業部將從7月1日起至10月31日發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，有兩類人可領取，第一類是到花蓮遊玩，可以立即領幣使用，第二類是在指定電商平台消費滿千送1張，而且可累送，但使用「農粉幣」必須到花蓮店家進行實體消費才能核銷，目前配合業者已超過1500家。

農業部今公布「農粉幣」領取方式，有兩類人可領取：第一類是實際到花蓮旅遊的民眾，只要先上網註冊加入「農業易遊網」會員，在花蓮縣轄內，手機開啟定位後登入會員中心，點擊領取「兌換花蓮振興農粉幣」，即可領幣在花蓮指定店家使用，領幣後7天必須使用完畢。

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第二類人是在「農良直賣所」、「買魚去」、「鱻魚購」、「悠活農村」等電商平台，或於指定市集購買花蓮農特產品展售活動，單筆消費滿千可獲得1張農粉幣，而且可累送，買越多送越多，「農粉幣」將分發至消費者註冊的農業易遊網帳號內，領幣後須在2個月內使用完畢，最後使用期限是今年11月30日。

農業部指出，無論是在花蓮當地以手機登錄領取，或在電商平台購物獲贈「農粉幣」，都必須在花蓮地區實地使用兌換，才能達到促進花蓮旅遊的目的。此外，「農粉幣」使用時，必須一次抵用不找零，並限定花蓮縣有配合的店家才能核銷。

農業部提醒，民眾開啟手機定位領取第一類農粉幣後，若超過7日期限未使用，系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時，再次登入進行領取。逾期未使用的第二類農粉幣，系統則直接回收，供發送系統運用。

農業部表示，透過發放「農粉幣」電子票券獎勵方式，鼓勵消費者及遊客至花蓮縣電子票券合作業者進行消費抵用，以帶動花蓮縣農產品銷售及在地農業旅遊產業復甦，民眾可上網「農業易遊網」的「花現農粉，從心出花2.0」網路專區查詢使用方式。

▲振興花蓮災後觀光，農業部推出農粉幣。（圖／翻攝農業易遊網）

▲振興花蓮災後觀光，農業部推出農粉幣。（圖／翻攝農業易遊網）

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