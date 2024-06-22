　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

▲▼西班牙巴薩隆納（Barcelona）居民上街抗議要求「遊客回家」。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙巴薩隆納（Barcelona）居民上街抗議要求「遊客回家」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙巴塞隆納（Barcelona）備受全球觀光客歡迎，卻也造成當地住房問題，過去10年租金飆漲68％，因此市長決定將在2028年前禁止遊客租住公寓，取消約1萬張短期租賃公寓的許可證。

根據《路透社》報導，為了遏止高昂的住房成本，巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）21日宣布，從2028年11月起將停止發放新的短期租賃許可證，目前已核發的1萬101張許可證也將全面取消。

科博尼說，過去10年巴塞隆納租金上漲了68％，購房成本上升了38％，「巴塞隆納是西班牙最受外國遊客歡迎的城市，短期租賃的繁榮意味著一些居民買不起公寓，我們正在應對我們認為是巴塞隆納最大的問題。」

科爾博尼表示，一旦禁令生效，將保持強而有力的檢查制度，以打擊潛在的非法短期公寓，「這1萬間公寓將由城市居民使用，或者進入租賃、銷售市場。」

儘管各國享受旅遊業帶來的經濟利益，但當地居民被高房價逼迫搬離、業主偏愛高收益的遊客短期租賃、城市內的消費越來越高檔化，已在歐洲各地成為一大問題。

過去10年中，西班牙加那利群島（Canary Islands）、葡萄牙里斯本（Lisbon）和德國柏林（Berlin）等地都宣布了短期租賃限制。

事實上，巴塞隆納近年未再批准新的短期租賃公寓；自2016年以來，當地政府已命令關閉9700間非法短期租賃公寓，並回收了近3500間公寓供當地居民作為主要住房使用。

巴塞隆納旅遊公寓協會APARTUR則稱，這項禁令將導致非法短期公寓的增加，「科爾博尼正在犯一個錯誤，這將導致更高的貧困和失業。」

ET快訊
冷氣洗完還是不涼！網喊「補冷媒」　師傅1狀況搖頭：浪費錢
快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分
手槍女王做半套「遭隔褲硬上」　男客遇火災堅持摩擦洩慾
創辦人離世未立遺囑！　14歲兒繼承「百億市值股票」
新自強號出軌「事故原因曝光」！　台鐵：增設告警系統
搭捷運帶槍！江子翠站被逮　男辯：我覺得帥
21歲男闖新建案6樓　「衝刺跳房子」來回3次！超扯畫面曝
蕭淑慎親上火線發聲！　老公遭控騙財性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

為環保不裝冷氣！巴黎奧運「選手村只有電扇」　美國隊自備空調

40度熱浪來襲！電力負載過重　巴爾幹半島4國「大規模停電」

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！　超簡單步驟風險秒降

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

為環保不裝冷氣！巴黎奧運「選手村只有電扇」　美國隊自備空調

40度熱浪來襲！電力負載過重　巴爾幹半島4國「大規模停電」

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！　超簡單步驟風險秒降

2人合點200元冰　得補「45元低消」他錯愕！眾人不挺：很合理

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

男歌手首開個唱「台下觀眾都是大咖」！　于美人還為他提早返台

快訊／國1南下三重路段火燒車！車頭燒毀　貨車駕駛及時逃生　

房時爀2年內瘦到剩一半！合照朴軫永體態驚人　韓網熱議：好神奇

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

子弟兵赴美鋪路打頭陣！　朱立倫擬年底美國大選前後訪美

魔獸確認朗多加入湖人教練團？　「他取消和我一起來台打球」

周末加碼！必勝客「6口味大比薩下殺半價」限定2天搶

一上飛機「瞬間煙霧迷漫」　乘客嚇喊要逃嗎！空姐曝原因：正常

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

陸客赴日購物　海南免稅銷售暴跌

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

馬斯克當12寶爸　和正妹下屬有了第3孩

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

日本新宿歌舞伎町萬聖夜街頭將禁酒

火辣女大生成「老人女王」　7翁揮金爭寵只為一犒賞

富豪「擲銀彈」表態　麥隆豪捐16億捧川普

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

更多熱門

相關新聞

「氣象海嘯」水流灌上岸　遊客驚慌逃

「氣象海嘯」水流灌上岸　遊客驚慌逃

西班牙地中海度假勝地梅諾卡島（Menorca）19日出現「氣象海嘯」（meteotsunami）現象，水位以肉眼可見的速度上升，海邊整排日光浴躺椅、遮陽傘、充氣滑梯等全被水流移位，在場遊客驚慌抓起行李，四處逃竄。

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜月租1500元

租屋難！　高雄上下舖床位最便宜月租1500元

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

赴馬陸客暴增　亂吐痰等不文明行為遭詬病

赴馬陸客暴增　亂吐痰等不文明行為遭詬病

中國媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」

中國媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」

關鍵字：

巴塞隆納短期租賃西班牙租金觀光遊客

讀者迴響

熱門新聞

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

住戶亂丟大便！管委會嗆調「彩色畫面」

柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨　畫面曝光引怒火

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面