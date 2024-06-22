10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

▲西班牙巴薩隆納（Barcelona）居民上街抗議要求「遊客回家」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙巴塞隆納（Barcelona）備受全球觀光客歡迎，卻也造成當地住房問題，過去10年租金飆漲68％，因此市長決定將在2028年前禁止遊客租住公寓，取消約1萬張短期租賃公寓的許可證。

根據《路透社》報導，為了遏止高昂的住房成本，巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）21日宣布，從2028年11月起將停止發放新的短期租賃許可證，目前已核發的1萬101張許可證也將全面取消。

科博尼說，過去10年巴塞隆納租金上漲了68％，購房成本上升了38％，「巴塞隆納是西班牙最受外國遊客歡迎的城市，短期租賃的繁榮意味著一些居民買不起公寓，我們正在應對我們認為是巴塞隆納最大的問題。」

科爾博尼表示，一旦禁令生效，將保持強而有力的檢查制度，以打擊潛在的非法短期公寓，「這1萬間公寓將由城市居民使用，或者進入租賃、銷售市場。」

儘管各國享受旅遊業帶來的經濟利益，但當地居民被高房價逼迫搬離、業主偏愛高收益的遊客短期租賃、城市內的消費越來越高檔化，已在歐洲各地成為一大問題。

過去10年中，西班牙加那利群島（Canary Islands）、葡萄牙里斯本（Lisbon）和德國柏林（Berlin）等地都宣布了短期租賃限制。

事實上，巴塞隆納近年未再批准新的短期租賃公寓；自2016年以來，當地政府已命令關閉9700間非法短期租賃公寓，並回收了近3500間公寓供當地居民作為主要住房使用。

巴塞隆納旅遊公寓協會APARTUR則稱，這項禁令將導致非法短期公寓的增加，「科爾博尼正在犯一個錯誤，這將導致更高的貧困和失業。」