印度疫後首發團抵台踩線　觀光署鎖定「2客群」拚年破4萬人次

▲印度旅行社業者踩線團來台熟悉旅遊，主要考察宜蘭 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年國際觀光客來台目標1千萬人次，觀光署瞄準人口大國的印度市場，邀10家印度旅行社業者於6月20日至25日來台踩線，為疫後首發團，觀光署今(24日)也舉辦一場台灣印度業者商談交流會，並鎖定新富階層及商務客群，今年預計可恢復到疫前來台4萬人次的水準。

此次印度首發團踩線行程，以宜蘭地區為主，參訪宜蘭頭城農場、宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築等，還到東北角及宜蘭海岸風景區欣賞優美景色。

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▲印度旅遊踩線團來台考察，在大稻埕換裝體驗復古服飾 。（圖／觀光署提供）

踩線團在台北停留期間，也參訪圓山飯店密道、在大稻埕體驗復古服飾換裝等，印度業者留下深刻印象，給予正面評價，表示返國後將著手進行遊程產品開發、加強宣傳及送客。

觀光署也表示，將持續保持聯繫及接洽，爭取後續合作機會，預計下半年度再邀印度業者赴中南部踩線，前往台中探索山海屯都之美、感受高雄港都魅力，並評估考察自然景觀與文化資源豐富的花東地區，開啟引客來台契機。

▲觀光署舉辦台灣印度業者商談交流會 ，促進雙方互動了解。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，印度是全球人口最多的國家，疫前來台旅客約4萬人次，近年經濟實力快速增長且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，是甚具開拓潛力與價值的客源市場，本年來客規模預計可恢復至疫前水準。

觀光署表示，透過此次踩線及交流會，有助印度業者更瞭解台灣，奠定台灣、印度業者深化合作基礎，期盼未來2地儘速恢復直航，雙方互訪旅遊更便捷舒適。