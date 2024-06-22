雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

▲縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、代天府代理主委李毓文、口湖鄉長李龍飛等共同揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與口湖下崙興安代天府共同推動「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」順利完工驗收，今（22）日一早由縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、代天府代理主委李毓文、口湖鄉長李龍飛等共同揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。

鄉發展處長林長造說明，營造計畫係縣府向觀光署爭取補助450萬元，並自籌50萬元，選定鄰近台17線99K里程處之興安代天府閒置空間，以「1799」「一起久久」之諧音，營造一處可供遊客及鄉親休憩之空間。除了增設停車空間、活動廣場及休憩座椅、棚架等服務設施外，更將台17線99K里標牌1：1複製，供遊客盡情取景拍照及打卡。

▲最大特色是將既有台17線公路99K里程處之指標牌、分隔島、AC道路、標線及標誌等1：1複製，讓遊客不用冒著生命危險跑到車水馬龍的路口拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

代天府代理主委李毓文表示，工程在完工後就已吸引很多台17線及61快速道路之用路人前來拍照，廟方也用心製作很多周邊商品來配合行銷，如精美貼紙、鑰匙扣、王爺冰淇淋等，而且只需打卡分享至FB或IG，即可免費享用一份冰淇淋，期望可以帶動地方的發展。

縣長張麗善表示，為了提供情侶、新人一處安全舒適的拍照打卡景點 ，「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」透過創意發想，將公路特色、月下老人、送子觀音及情侶間的真愛密碼結合；複製17線99K地標，不會違規、不會被開罰單、也不會成路障，我們歡迎來自全國各地，無論是家人或是朋友或是新人，到此拍照打卡，這是一個真愛的地方。

▲「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」今日揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，來到這裡，除了1799地標驛站拍照打卡，也可進入興安代天府拜拜，祈求月下老人、送子觀音、王爺，求姻緣求子、保佑平安幸福、事業蓬勃發展。同時也希望此景點的話題性，吸引更多的旅遊人潮，讓地標驛站《一起久久》成為台17線口湖地區最熱門的景點，帶動口湖下崙地區的繁榮。



鄉發展處長林長造提到，口湖下崙地區除了今日啟用的1799驛站外，去年也補助口湖鄉公所638萬元整修興安代天府公共廁所也已完工，後續還將輔導公所向觀光署爭取1799驛站二期工程，以提供遊客更優質的服務，未來縣府也將會持續在口湖地區投入各項資源，以帶動海線區域景點及相關產業共榮發展。