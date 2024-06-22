　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

▲「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」今日揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、代天府代理主委李毓文、口湖鄉長李龍飛等共同揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與口湖下崙興安代天府共同推動「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」順利完工驗收，今（22）日一早由縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、代天府代理主委李毓文、口湖鄉長李龍飛等共同揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。

鄉發展處長林長造說明，營造計畫係縣府向觀光署爭取補助450萬元，並自籌50萬元，選定鄰近台17線99K里程處之興安代天府閒置空間，以「1799」「一起久久」之諧音，營造一處可供遊客及鄉親休憩之空間。除了增設停車空間、活動廣場及休憩座椅、棚架等服務設施外，更將台17線99K里標牌1：1複製，供遊客盡情取景拍照及打卡。

▲「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」今日揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲最大特色是將既有台17線公路99K里程處之指標牌、分隔島、AC道路、標線及標誌等1：1複製，讓遊客不用冒著生命危險跑到車水馬龍的路口拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

代天府代理主委李毓文表示，工程在完工後就已吸引很多台17線及61快速道路之用路人前來拍照，廟方也用心製作很多周邊商品來配合行銷，如精美貼紙、鑰匙扣、王爺冰淇淋等，而且只需打卡分享至FB或IG，即可免費享用一份冰淇淋，期望可以帶動地方的發展。

縣長張麗善表示，為了提供情侶、新人一處安全舒適的拍照打卡景點 ，「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」透過創意發想，將公路特色、月下老人、送子觀音及情侶間的真愛密碼結合；複製17線99K地標，不會違規、不會被開罰單、也不會成路障，我們歡迎來自全國各地，無論是家人或是朋友或是新人，到此拍照打卡，這是一個真愛的地方。

▲「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」今日揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「台17特色地標驛站《一起久久》營造計畫」今日揭牌，並結合廟方舉辦市集活動，吸引眾多遊客及鄉親參與，共同見證驛站落成啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，來到這裡，除了1799地標驛站拍照打卡，也可進入興安代天府拜拜，祈求月下老人、送子觀音、王爺，求姻緣求子、保佑平安幸福、事業蓬勃發展。同時也希望此景點的話題性，吸引更多的旅遊人潮，讓地標驛站《一起久久》成為台17線口湖地區最熱門的景點，帶動口湖下崙地區的繁榮。

鄉發展處長林長造提到，口湖下崙地區除了今日啟用的1799驛站外，去年也補助口湖鄉公所638萬元整修興安代天府公共廁所也已完工，後續還將輔導公所向觀光署爭取1799驛站二期工程，以提供遊客更優質的服務，未來縣府也將會持續在口湖地區投入各項資源，以帶動海線區域景點及相關產業共榮發展。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►7鄉鎮165處曬場！雲林花生「爽躺馬路日光浴」　療癒畫面曝

►雲林民安10號演習！動員1252人演練　強化防災防衛

►雲林產業園區驚現無良化工廠　50公尺大軟管偷排氟廢水被抓了

►雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

►雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

 

 

ET快訊
首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　畫面曝光
爆炸影片曝光！桃園大溪市場「瓦斯氣爆」　2人緊急送醫
快訊／抓到了！台中33歲男落網　30萬金飾都還在
快訊／王文祥宣布成立新聯盟　T1不知情！
「洋芋片罐裝屎」潑檳榔西施！　28歲男慘了
快訊／王文祥宣布成立新聯盟！　PLG發聲了
日本海裡挖到寶！　發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

南警電眼追查　迅速破獲夾娃娃機店竊盜案

強化大規模災害避難收容量能　台南安定辦避難收容處所開設演練

視障歌手張振華現身虎尾就業中心　為失業者分享生命歷程

因應國土計畫法爭議　雲林府會共識：農業權未獲保障爭取延後實施

7鄉鎮165處曬場！雲林花生「爽躺馬路日光浴」　療癒畫面曝

雲林縣府媒合互助社助弱勢　推動墊付國民年金保險費計畫

南消南化分隊　聯手南化區衛生所假日廣場防災宣導

雲林民安10號演習！動員1252人演練　強化防災防衛

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

南警電眼追查　迅速破獲夾娃娃機店竊盜案

強化大規模災害避難收容量能　台南安定辦避難收容處所開設演練

視障歌手張振華現身虎尾就業中心　為失業者分享生命歷程

因應國土計畫法爭議　雲林府會共識：農業權未獲保障爭取延後實施

7鄉鎮165處曬場！雲林花生「爽躺馬路日光浴」　療癒畫面曝

雲林縣府媒合互助社助弱勢　推動墊付國民年金保險費計畫

南消南化分隊　聯手南化區衛生所假日廣場防災宣導

雲林民安10號演習！動員1252人演練　強化防災防衛

台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

單局灌9分奠勝基　太空人14比11擊垮金鶯奪3連勝

後勁一早返美陪產先發空缺給本土　洪總點名另一艘潛水艇試乘

ACE王牌虛擬幣交易所詐騙　警展開第4波查緝...再逮19銷售員

民進黨擬聲請釋憲！　羅智強籲大法官：勿當綠看門狗

日保育員揮手歡送「英雄」來台　回顧牠兒時愛對媽媽做調皮1舉動

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

平野「實驗室」再度開張　曾頌恩生涯第一次先發開路先鋒

首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南消救護人員獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體協助雙老家庭清潔環境

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　召開公聽會

高雄驚悚車禍！女騎士衝撞路旁學生妹

勞軍綜藝秀重返金門！阿兵哥嗨翻

雲林花生「有路權」　7鄉鎮規劃165處日光浴曬場

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

交長李孟諺：可行性、投資效益足就挺中捷延伸南投

台南古蹟限定好滋味中正紀念堂限定登場

李啟維：路殺犬貓火化應有效率落實

更多熱門

相關新聞

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心於舉辦「挑戰命運的旋律：視障歌手生涯激勵」失業者就促講座，邀請雲林在地視障歌手張振華到場分享生命歷程，一句「我沒有悲觀的理由!」，翻轉了現場失業民眾抑鬱的心，紛紛彼此擊掌為人生下一步加油打氣。

10年租金飆漲68％　巴塞隆納擬禁止遊客短租

10年租金飆漲68％　巴塞隆納擬禁止遊客短租

雲林花生「有路權」　7鄉鎮規劃165處日光浴曬場

雲林花生「有路權」　7鄉鎮規劃165處日光浴曬場

雲林民安10號演習！1252人演練強化防災

雲林民安10號演習！1252人演練強化防災

交長李孟諺：可行性、投資效益足就挺中捷延伸南投

交長李孟諺：可行性、投資效益足就挺中捷延伸南投

關鍵字：

雲林口湖鄉台17縣地標驛站觀光景點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨　畫面曝光引怒火

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面