　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

▲縣府與南華大學合作舉辦慢運動思維下的地方創生-國際論壇暨地球市集，推廣慢活慢食慢遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府與南華大學合作舉辦慢運動思維下的地方創生-國際論壇暨地球市集，推廣慢活慢食慢遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與南華大學合作舉辦「2024慢運動思維下的地方創生」系列活動，今（23）日古坑鄉綠色隧道公園旁的蜜蜂故事館登場。縣長張麗善致詞時表示，活動主題是「慢活慢食慢遊」，雲林是農業大縣，歡迎來吃當季、吃當地，期待透過活動促進各界交流合作，共同推動雲林的永續發展。

縣長張麗善指出，雲林不僅是台灣的糧倉也是最大蔬果中心、畜產中心，農業年產值在剛上任時是769億元，經過5年的努力來到890億元，雲林縣內有49.7%人口從事農業相關工作，縣府積極導入智慧科技，協助農民用手機灌溉及養殖，解決農業發展的困境，在今年的國際智慧城市論壇裡，獲選為全球TOP7智慧城市，全台灣只有雲林入選。

▲縣府與南華大學合作舉辦慢運動思維下的地方創生-國際論壇暨地球市集，推廣慢活慢食慢遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，雲林是有非常好的條件，歡迎大家多來雲林走走，吃當季、吃當地，享受慢食慢遊生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，今天活動主題是慢活慢食慢遊，雲林縣具備很好的條件，豐富的農漁畜產不僅可讓民眾吃當季、吃當地，古坑草嶺石壁竹創森園區，是全台灣首座精準療癒基地，獲世界竹組織(WBO)以城市認證為竹地標的首例，相當適合民眾來慢遊。感謝南華大學團隊站出來為台灣盡一份心力，雲林縣也會好好發揮，推廣雲林優質的農產品，實質的符合慢食理念計畫。

南華大學校長高俊雄表示，慢城運動源自於義大利，南華大學團隊花了10多年時間，從南華大學所在的大林鎮開始，推廣慢城的理念跟行動，關心人與人之間、人跟環境之間如何健康永續生活，此次活動透過推動零廢棄物的「地球市集」和「慢食工作坊」及「國際論壇」，期盼將雲林打造成台灣發展永續健康城市典範，並透過分享讓臺灣更多的鄉鎮都能加入慢城推動行列。

縣政府農業處長魏勝德表示，縣府結合聯合國永續發展目標(SDGs)，今年4月與南華大學攜手合作，成立了雲林縣國際慢食社群，不僅可串連台灣慢城發展「慢旅遊」，更可以透過「工作坊」的慢食教育，將雲林在地的傳統食材及珍貴的料理記錄下來，且透過定期地點舉辦「地球市集」，推廣雲林優質的農產品，達到雲林永續農業、智慧農業、低碳農業發展目標。

今日國際論壇暨地球市集活動除邀請嘉義及雲林地區實踐綠色永續慢遊的專家，以及泰國和台灣執行數位科技於文化傳統的教授群，共同發展對話來倡議發展循環經濟策略的行動。也特別邀請南華大學旅遊管理系助理教授暨前劍湖山王子飯店主廚梁毅宗老師、滷肉飯達人張世旻老師、以及登上國宴餐桌的老菜脯達人陳麒淵老師，為大家示範具有「優質、乾淨、公平」的在地料理，吸引不少民眾參與，一起手作慢食料理，共享雲林在地農產品。

▲縣府與南華大學合作舉辦慢運動思維下的地方創生-國際論壇暨地球市集，推廣慢活慢食慢遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場示範「優質、乾淨、公平」的在地料理，吸引不少民眾參與，一起手作慢食料理，共享雲林在地農產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／國1斗南交流道事故！貨車躺路中「滿地鐵製品」　回堵2K

►7鄉鎮165處曬場！雲林花生「爽躺馬路日光浴」　療癒畫面曝

►雲林產業園區驚現無良化工廠　50公尺大軟管偷排氟廢水被抓了

►雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

►雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

 

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

食在地、享當季！2024竹報平安龍筍利　斗南鎮推廣烏殼綠竹筍

「市長陪你拍」來了！　台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

殊勝時輪金剛大灌頂法會首次登台　總計7天活動曝光

嘉義縣家暴防制月大林鎮踩街　警同步交安、反毒、反詐宣導

赤嵌樓海神廟修復工程在即　守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設多層保護裝置

被飯店耽誤的火鍋店！意外拉抬住房率　轉型吃到飽再吸客

花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

日本友誼市暢遊2024台南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

食在地、享當季！2024竹報平安龍筍利　斗南鎮推廣烏殼綠竹筍

「市長陪你拍」來了！　台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

殊勝時輪金剛大灌頂法會首次登台　總計7天活動曝光

嘉義縣家暴防制月大林鎮踩街　警同步交安、反毒、反詐宣導

赤嵌樓海神廟修復工程在即　守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設多層保護裝置

被飯店耽誤的火鍋店！意外拉抬住房率　轉型吃到飽再吸客

花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

日本友誼市暢遊2024台南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

比月領爽！勞退金1次領「他爽拿171萬」　過來人曝1隱憂：很虧

台3線阿婆灣又出事！機車過彎失速撞圍欄　車頭全毀騎士送醫

揮納粹旗者有黨證？綠指退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

桃園煉油廠污染超標　環保局開罰、列控制場址

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

國土計畫法爭議　雲林府會：爭取延後實施

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成亮點

桃園閩南文化論壇　李豐楙肯定推動土地公文化

南消新化分隊急救學習站推廣正確急救知識

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

南化消防至天后宮防災宣導

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

日本友誼市暢遊台南國際芒果節芒果寶盒熱情迎賓

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

花蓮暑假小小獸醫體驗　2梯次有限額把握機會

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

更多熱門

相關新聞

2024竹報平安龍筍利　斗南鎮推廣烏殼綠竹筍

2024竹報平安龍筍利　斗南鎮推廣烏殼綠竹筍

斗南鎮公所今（23）日在斗南鎮阿丹路舉辦「竹報平安、斗南龍筍利」竹筍節活動，雲林縣長張麗善與副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、藝人高群等人一同推廣邀請鄉親「食在地、享當季」品嘗全台產量第一烏殼綠竹筍，現場還有竹筍採收體驗、達人講解竹筍產業，與民眾一同享用竹筍美食。

高溫燈號擴大18縣市！4地「最燒」　雲林斗南飆38.4度

高溫燈號擴大18縣市！4地「最燒」　雲林斗南飆38.4度

即／國1斗南交流道事故！貨車躺路中「滿地鐵製品」

即／國1斗南交流道事故！貨車躺路中「滿地鐵製品」

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成亮點

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成亮點

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

關鍵字：

雲林南華大學永續發展農業

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面