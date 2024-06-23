慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

▲縣府與南華大學合作舉辦慢運動思維下的地方創生-國際論壇暨地球市集，推廣慢活慢食慢遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與南華大學合作舉辦「2024慢運動思維下的地方創生」系列活動，今（23）日古坑鄉綠色隧道公園旁的蜜蜂故事館登場。縣長張麗善致詞時表示，活動主題是「慢活慢食慢遊」，雲林是農業大縣，歡迎來吃當季、吃當地，期待透過活動促進各界交流合作，共同推動雲林的永續發展。

縣長張麗善指出，雲林不僅是台灣的糧倉也是最大蔬果中心、畜產中心，農業年產值在剛上任時是769億元，經過5年的努力來到890億元，雲林縣內有49.7%人口從事農業相關工作，縣府積極導入智慧科技，協助農民用手機灌溉及養殖，解決農業發展的困境，在今年的國際智慧城市論壇裡，獲選為全球TOP7智慧城市，全台灣只有雲林入選。

▲張麗善表示，雲林是有非常好的條件，歡迎大家多來雲林走走，吃當季、吃當地，享受慢食慢遊生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，今天活動主題是慢活慢食慢遊，雲林縣具備很好的條件，豐富的農漁畜產不僅可讓民眾吃當季、吃當地，古坑草嶺石壁竹創森園區，是全台灣首座精準療癒基地，獲世界竹組織(WBO)以城市認證為竹地標的首例，相當適合民眾來慢遊。感謝南華大學團隊站出來為台灣盡一份心力，雲林縣也會好好發揮，推廣雲林優質的農產品，實質的符合慢食理念計畫。

南華大學校長高俊雄表示，慢城運動源自於義大利，南華大學團隊花了10多年時間，從南華大學所在的大林鎮開始，推廣慢城的理念跟行動，關心人與人之間、人跟環境之間如何健康永續生活，此次活動透過推動零廢棄物的「地球市集」和「慢食工作坊」及「國際論壇」，期盼將雲林打造成台灣發展永續健康城市典範，並透過分享讓臺灣更多的鄉鎮都能加入慢城推動行列。

縣政府農業處長魏勝德表示，縣府結合聯合國永續發展目標(SDGs)，今年4月與南華大學攜手合作，成立了雲林縣國際慢食社群，不僅可串連台灣慢城發展「慢旅遊」，更可以透過「工作坊」的慢食教育，將雲林在地的傳統食材及珍貴的料理記錄下來，且透過定期地點舉辦「地球市集」，推廣雲林優質的農產品，達到雲林永續農業、智慧農業、低碳農業發展目標。

今日國際論壇暨地球市集活動除邀請嘉義及雲林地區實踐綠色永續慢遊的專家，以及泰國和台灣執行數位科技於文化傳統的教授群，共同發展對話來倡議發展循環經濟策略的行動。也特別邀請南華大學旅遊管理系助理教授暨前劍湖山王子飯店主廚梁毅宗老師、滷肉飯達人張世旻老師、以及登上國宴餐桌的老菜脯達人陳麒淵老師，為大家示範具有「優質、乾淨、公平」的在地料理，吸引不少民眾參與，一起手作慢食料理，共享雲林在地農產品。

▲現場示範「優質、乾淨、公平」的在地料理，吸引不少民眾參與，一起手作慢食料理，共享雲林在地農產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）