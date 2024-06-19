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馬中免簽後「陸客暴增」　隨地吐痰等不文明行為遭詬病

▲▼吉隆坡雙子星塔，吉隆坡國油雙峰塔KLCC，。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬中免簽後，陸客開始湧入馬來西亞，卻讓當地出現不少亂象。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

馬來西亞開放對中國免簽，大批中國遊客湧入，雖帶來觀光收入，卻出現隨地吐痰等不文明行為迭遭詬病，更擔憂中國遊客「逾期居留」引發社會治安問題。

馬來西亞與中國於2023年12月1日宣布落實為期一年的免簽措施至今年11月30日，中國人赴馬來西亞享有30天免簽入境，中國給予馬來西亞15天免簽入境，中國今年5月再宣布馬來西亞遊客進入中國免簽措施延長至2025年底。

今年是馬中建交50週年，中國國務院總理李強昨晚飛抵吉隆坡展開為期3天訪問，並見證馬中企業及機構簽署多項合作諒解備忘錄及協議，諸如數位經濟、旅遊、高等教育、農產品貿易等。

今年從1到4月，中國赴馬來西亞遊客數量平均達每月27萬人，比去年同期成長217%。

對於馬中免簽的利弊得失，也是馬來西亞國會討論焦點，馬來西亞國會議員今年3月間曾於國會提及有120萬名中國遊客滯留馬來西亞的言論，但遭內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）反駁，認為這些指控沒有根據，是誤導性的言論。

不過，從去年12月馬中免簽以來，諸如吉隆坡（Kuala Lumpur）、檳城（Penang）、怡保（Ipoh）與麻六甲（Malacca）等地都是中國遊客的熱門首選，隨之而來的卻是中國遊客所出現的各種不文明行為現象。

吉隆坡雙子塔是世界各國遊客赴大馬的熱門打卡首選，吉隆坡「金三角」武吉免登（Bukit Bintang）商圈不乏出現有中國遊客隨地吐痰、大聲喧嘩等不文明行為，讓同樣都是亞洲國家的其他遊客感到不可思議。

不願具名的馬來西亞旅遊業者指出，曾有中國遊客在下榻的公寓式酒店房間吸菸，菸味隨之飄散到走廊，影響其他住宿遊客權益，甚或利用公寓式酒店房間提供的廚房烹煮食物，敞開大門並赤裸上身，極度影響觀瞻與形象，影響其他國家遊客的旅遊品質。

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