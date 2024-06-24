　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌再槓農業部：亮釆8月獲進口蛋許可　畜產會付款給9月成立的超思

▲▼黃國昌召開 不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌、張啟楷召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨團總召黃國昌24日揭露資本額僅有50萬元的超思公司，在2023年受農業部委託進口巴西蛋之前，2022年就拿到中央畜產會專案進口日本蛋的2億元訂單，且短少近600萬顆雞蛋，使農業部回擊黃國昌計算錯誤。黃國昌晚間再批，農業部選擇性模糊問題焦點，超思、亮采與中央畜產會究竟存在什麼不可告人關係，為何2022年8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，畜產會付款對象卻是2022年9月才成立的超思？

黃國昌、民眾黨立委張啟楷24日召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，痛批農業部「5大謊言」與「3大遮掩」；農業部傍晚以5張圖卡回擊，進口雞蛋重量皆是1843.2公噸，雞蛋進口絕無短少，以及絕對不會為了專案進口雞蛋涉入民間公司設立，行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，現已移請檢調調查等。

黃國昌晚間於臉書發文回應，「農業部再一次自打臉，請別再遮掩、誠實公開資料。」看完農業部針對今天早上記者會的回應，覺得非常可笑，通篇回應避重就輕，真正核心的問題，提都不敢提。

黃國昌提及，農業部之前不斷強調只有超思有能力進口雞蛋，然而農業部的新聞稿今天終於承認，2022年8月「取得日本進口雞蛋輸入許可」為亮采，而非超思，農業部的謊言不攻自破。

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／立法院民眾黨團提供）

黃國昌說，更嚴重的問題是，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月5日才成立的超思，農業部的回應不僅印證超思完全就是為了專案進口雞蛋而成立，甚至在超思9月成立之前，就已規劃好在8月由另一家公司亮釆所取得輸入許可雞蛋，後續安排好由畜產會貨款支付予超思。

黃國昌質疑，一家公司在成立之前，甚至自己未取得進口雞蛋許可之前，就已確定中央畜產會將有大筆進帳，「如此神通廣大，令人嘖嘖稱奇！」農業部一路遮掩，直到東窗事發才以移送檢調作為遮掩手法，意圖為何，昭然若揭。

黃國昌指出，農業部在今年3月21日回覆資料明確說「未簽訂採購合約」，是他不斷追查下，對方才坦承「部分有簽約」，原本謊稱有保密條款、拒絕公開合約，也是在被打臉後才改口，嗣後又說不清楚為何向超思採購2500萬顆日本蛋沒有合約，說法一變再變、執意欺騙。

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／立法院民眾黨團提供）

黃國昌續指，農業部在回覆進口數量的公文中，5月30日先回覆由日本進口的雞蛋數量是18萬4320箱（每箱10公斤），卻在6月18日提供內容不全的行政調查報告中改為15萬3504箱，直到今天被質疑前後提供的數量不一，才匆匆改稱「因每箱換算的公斤數不同」云云，從農業部先前回覆資料說法一變再變，要人如何相信到底哪次才是真的？

最後，黃國昌喊話，請農業部不要再躲在新聞稿背後，選擇性模糊問題焦點，「超思、亮采與中央畜產會3者間究竟存在什麼不可告人的關係？為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月才成立的超思？」請農業部公開完整的資訊與行政調查報告，不要繼續遮掩包庇。

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／立法院民眾黨團提供）

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／立法院民眾黨團提供）

ET快訊
快訊／美股道瓊漲超300點！輝達連3跌「市值蒸發3000億美
台灣之光！獲千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了
《神鬼奇航》演員遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」
桐島愛遭150公斤男友分屍！兇殘「三哥」背景曝光
陸知名網紅桐島愛遭男友「殘忍殺害棄屍」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌再槓農業部：亮釆8月獲進口蛋許可　畜產會付款給9月成立的超思

半年來5次…大巨蛋又漏水「遠雄曝原因」　蔣萬安要求檢討報告

幕後／「核電延役草案」藍決議轉彎　朱立倫下令柯志恩排案審查

沈富雄改捧韓國瑜「當新偶像」！蔡正元看衰：老沈捧誰，誰必死

《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

首場治安會報聚焦打詐＆反毒　卓榮泰：2個月內看到成效

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

轟傅崐萁發言荒唐　許淑華反嗆：為何急迫推動傷害國家法案？

快訊／總統府今公布3法律　國會改革、原民禁伐補償入列

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

黃國昌再槓農業部：亮釆8月獲進口蛋許可　畜產會付款給9月成立的超思

半年來5次…大巨蛋又漏水「遠雄曝原因」　蔣萬安要求檢討報告

幕後／「核電延役草案」藍決議轉彎　朱立倫下令柯志恩排案審查

沈富雄改捧韓國瑜「當新偶像」！蔡正元看衰：老沈捧誰，誰必死

《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

首場治安會報聚焦打詐＆反毒　卓榮泰：2個月內看到成效

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

轟傅崐萁發言荒唐　許淑華反嗆：為何急迫推動傷害國家法案？

快訊／總統府今公布3法律　國會改革、原民禁伐補償入列

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

剛開冷氣就想涼「溫度狂調低」超NG　台電：搬神隊友助陣省電速涼

新北國王老闆王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合發3點聲明

快訊／美股道瓊漲超300點！輝達連3跌「市值蒸發3000億美元」

郭璽多次就「潛艦國造」潑髒水　台船：提告並嚴防股東會遭鬧場

台積電今又砸近2.79億元買回庫藏股　均價948.12元

證交所公布20檔注意股　祥碩兩日價差160元被列入

黃國昌再槓農業部：亮釆8月獲進口蛋許可　畜產會付款給9月成立的超思

彰化貨車不明原因自撞！駕駛停路肩「昏迷不樂觀」　送醫搶救中

25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

粉絲護航脫口「帶小孩很閒」　咪妃難過吐心聲：是在幫我招黑？

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

國會改革案簽了！　賴清德加註這段意見

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

總統府今公布3法律　國會改革、禁伐補償入列

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

沈富雄改捧韓國瑜！蔡正元：老沈捧誰誰必死

更多熱門

相關新聞

黃國昌指超思進口日本蛋「短少600萬顆」　農業部：委員算錯了

黃國昌指超思進口日本蛋「短少600萬顆」　農業部：委員算錯了

民眾黨團總召黃國昌今舉行記者會揭露，資本額僅有50萬元的超思公司，在去年受農業部委託進口巴西蛋之前，就拿到中央畜產會專案進口日本蛋的2億元訂單，而且數量交代不清，短少近600萬顆，並指出農業部5大謊言。農業部以新聞稿回應，因台日雞蛋每箱數量規格不同，委員計算錯誤，總重量是一樣的，並沒有數量短少問題。

超思成立前就拿到訂單　民眾黨揭農業部5謊言

超思成立前就拿到訂單　民眾黨揭農業部5謊言

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌這樣說

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌這樣說

民眾黨批賴清德侵害大法官職權

民眾黨批賴清德侵害大法官職權

賴稱國情報告即問即答化　白委：沒跟上進度？

賴稱國情報告即問即答化　白委：沒跟上進度？

關鍵字：

民眾黨立法院黃國昌農業部超思亮釆

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

男星遇車禍「命根子遭輾斷」

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面