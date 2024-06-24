黃國昌再槓農業部：亮釆8月獲進口蛋許可　畜產會付款給9月成立的超思

▲黃國昌、張啟楷召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨團總召黃國昌24日揭露資本額僅有50萬元的超思公司，在2023年受農業部委託進口巴西蛋之前，2022年就拿到中央畜產會專案進口日本蛋的2億元訂單，且短少近600萬顆雞蛋，使農業部回擊黃國昌計算錯誤。黃國昌晚間再批，農業部選擇性模糊問題焦點，超思、亮采與中央畜產會究竟存在什麼不可告人關係，為何2022年8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，畜產會付款對象卻是2022年9月才成立的超思？

黃國昌、民眾黨立委張啟楷24日召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，痛批農業部「5大謊言」與「3大遮掩」；農業部傍晚以5張圖卡回擊，進口雞蛋重量皆是1843.2公噸，雞蛋進口絕無短少，以及絕對不會為了專案進口雞蛋涉入民間公司設立，行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，現已移請檢調調查等。

黃國昌晚間於臉書發文回應，「農業部再一次自打臉，請別再遮掩、誠實公開資料。」看完農業部針對今天早上記者會的回應，覺得非常可笑，通篇回應避重就輕，真正核心的問題，提都不敢提。

黃國昌提及，農業部之前不斷強調只有超思有能力進口雞蛋，然而農業部的新聞稿今天終於承認，2022年8月「取得日本進口雞蛋輸入許可」為亮采，而非超思，農業部的謊言不攻自破。

黃國昌說，更嚴重的問題是，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月5日才成立的超思，農業部的回應不僅印證超思完全就是為了專案進口雞蛋而成立，甚至在超思9月成立之前，就已規劃好在8月由另一家公司亮釆所取得輸入許可雞蛋，後續安排好由畜產會貨款支付予超思。

黃國昌質疑，一家公司在成立之前，甚至自己未取得進口雞蛋許可之前，就已確定中央畜產會將有大筆進帳，「如此神通廣大，令人嘖嘖稱奇！」農業部一路遮掩，直到東窗事發才以移送檢調作為遮掩手法，意圖為何，昭然若揭。

黃國昌指出，農業部在今年3月21日回覆資料明確說「未簽訂採購合約」，是他不斷追查下，對方才坦承「部分有簽約」，原本謊稱有保密條款、拒絕公開合約，也是在被打臉後才改口，嗣後又說不清楚為何向超思採購2500萬顆日本蛋沒有合約，說法一變再變、執意欺騙。

黃國昌續指，農業部在回覆進口數量的公文中，5月30日先回覆由日本進口的雞蛋數量是18萬4320箱（每箱10公斤），卻在6月18日提供內容不全的行政調查報告中改為15萬3504箱，直到今天被質疑前後提供的數量不一，才匆匆改稱「因每箱換算的公斤數不同」云云，從農業部先前回覆資料說法一變再變，要人如何相信到底哪次才是真的？

最後，黃國昌喊話，請農業部不要再躲在新聞稿背後，選擇性模糊問題焦點，「超思、亮采與中央畜產會3者間究竟存在什麼不可告人的關係？為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月才成立的超思？」請農業部公開完整的資訊與行政調查報告，不要繼續遮掩包庇。