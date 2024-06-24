超思成立前就拿到2億訂單　民眾黨揭農業部5謊言：少報600萬顆日本蛋

▲黃國昌召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋案爭議持續延燒，立院民眾黨團總召黃國昌24日揭露，資本額僅50萬的超思公司於2023年拿到農業部委託進口雞蛋7億元大單以前，早在2022年就接到進口日本雞蛋的2億元訂單，且同樣沒有簽訂合約，並批評農業部5個謊言、3大欺瞞手法，且至今超思進口的日本蛋數量兜不攏，短少近600萬顆。

民眾黨立委黃國昌、張啟楷24日召開「不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋」記者會，黃國昌說明，整起弊案在民眾黨鍥而不捨的追查下，調查出農業部的「5大謊言」與「3大遮掩」，記者會前有邀請農業部與中央畜產會派員出席，說明為何要欺騙人民、社會、立法院，一路騙到底，但非常遺憾，2個機關都拒絕派員出席。

黃國昌表示，2023年爆發的巴西進口蛋弊案，資本額50萬的超思竟然可以取得7億元採購案，引發軒然大波，但其實早在2022年中央畜產會專案進口日本蛋就已經發生。

黃國昌提及，農業部第1個謊言「超思不是為了農委會專案進口雞蛋才成立」，還說超思2022年就有實績，但農業部並未告訴社會大眾，2022年9月成立的超思，在成立當下就拿到中央畜產會專案進口日本蛋的訂單，攤開農業部提供的付款明細，超思在9月5日成立、中央畜產會9月27日便付款，很明顯是在超思成立前，就決定給超思進口。

黃國昌指出，農業部的第2個謊言「合約內有保密條款，所以合約不能提供」，此一說法在委員會質詢時已被打臉，因為合約有保密條款的是廠商，農業部直到謊言被戳破才承諾提供合約。

黃國昌說，農業部的第3個謊言「畜產會從日本進口雞蛋沒有簽訂合約」，此一金額超過2億的採購案到底有沒有合約，農業部的說法一變再變，今年3月21日農業部回覆「未採購合約」，3月25日改口「部分是以合約執行」，更關鍵的問題是，整筆採購案究竟給付超思多少服務費，農業部迄今都拒絕提供。

黃國昌說明，農業部的第4個謊言「畜產會以自有資金從日本進口雞蛋」，今年3月1日農業部先是回覆中央畜產會以自有資金進口，直到6月18日才坦承是由農業部補助中央畜產會1.7億元，公然在國會說謊。

黃國昌稱，農業部的第5個謊言「超思到底進口多少蛋？數字根本前後矛盾」，從農業部提供的付款明細回推，2022年超思進口了總共158櫃、151萬6800公斤、2540萬顆的日本蛋，然而今年5月30日農業部先是回覆超思進口18萬4320箱日本蛋，6月18日又改口超思進口15萬3504箱，數字根本兜不攏，相差了500萬至600萬顆，且「如果只進口了15萬箱日本蛋，為何支付18萬箱的費用？」

黃國昌批評，農業部的說法一變再變、一騙再騙，總結農業部的3大欺瞞手法「一再推拖，胡扯藉口不提供相關資料」、「為了遮掩，提供內容不實的回覆數據」、「匆忙移送偵查，拒絕提供行政調查報告」。

而張啟楷也說明，此案至少涉及3個重點，一是有無浪費民脂民膏，二是有無存在官商勾結，三則是2022年日本爆發禽流感導致蛋價飆升，為何還選擇從日本專案進口雞蛋？但這些質疑，農業部迄今未回覆，還不斷說謊，雖然在行政調查報告中承認有行政缺失，卻根本沒有打算解決問題，反而以行政調查報告移送檢調偵查不公開的方式蓋牌。

張啟楷提及，包括亮采有合約、超思卻沒有合約，中央畜產會為何選擇由超思進口雞蛋，為何2022年時日本是禽流感疫區，卻還執意從日本進口等農業部未能清楚回答的問題，在國會改革法案修正通過後，將謹慎依職權進行調查。

黃國昌補充道，農業部應回答的問題，包括短差的雞蛋數額究竟是怎麼一回事？中央畜產會、超思、亮采三者間的關係又究竟為何？另外，2022年9月27日中央畜產會所付款的日本蛋，超思是在何時進口，是否為先射箭再畫靶？