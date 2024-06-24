賴清德籲釋憲結果前不宜貿然行動　民眾黨批：大剌剌侵害大法官職權

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；針對在野黨若在釋憲結果前要求國情報告，賴喊話在野黨不宜貿然採取行動。民眾黨批評，賴清德選前騙票說一套、選後逃避又說另一套，且要在野黨於釋憲結果出來前，不可貿然有行動，大剌剌侵害大法官職權。

針對賴清德24日對國會改革法案聲請釋憲，民眾黨中午發表聲明表達遺憾，對於國會改革一直以來都是朝野各黨及民眾的期待，民進黨團、行政院及總統府對於國會改革覆議案，應尊重立法院決議，呼籲賴清德不要選前騙票說一套，選後逃避又說另一套。

民眾黨認為，國會改革法案就是要建立符合政治現況且權責相符的體制，選前賴清德說有義務到國會報告，選後卻扭曲改革法案，總統不願面對監督，卻將行政權一把抓，行政院長卓榮泰淪為總統賴清德代理人，對立法院的覆議案作出決議後，行政院應尊重並予以接受，但至仍未出面說明，「難道卓榮泰接受總統府指令不出面？難道總統不接受監督，就是執政黨的民主嗎？難道有權無責的總統，就是執政黨期望的憲政體制嗎？」

民眾黨強調，多數民意支持也期待國會改革，立法院也對覆議案作出決議，但賴清德宣布施行法令卻堅稱違憲，且要求在野黨釋憲結果出來前，不可貿然有任何行動，大剌剌侵害大法官職權，呼籲賴清德應和民意站在一起，在台灣民主發展的道路上走對的路。