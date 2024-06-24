黃國昌指超思進口日本蛋「短少600萬顆」　農業部：委員算錯了

▲民眾黨團召開記者會緊咬農業部進口雞蛋爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

民眾黨團總召黃國昌今舉行記者會揭露，資本額僅有50萬元的超思公司，在去年受農業部委託進口巴西蛋之前，就拿到中央畜產會專案進口日本蛋的2億元訂單，而且數量交代不清，短少近600萬顆，並指出農業部5大謊言。農業部以新聞稿回應，因台日雞蛋每箱數量規格不同，委員計算錯誤，總重量是一樣的，並沒有數量短少問題。

民眾黨立委黃國昌、張啟楷今召開「不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋」記者會。黃國昌指出，整起弊案已調查出農業部的「5大謊言」，戳破農業部「超思不是為了專案進口雞蛋而成立」、「合約有保密條款，無法提供」、「畜產會從日本進口雞蛋沒有簽訂合約」、「畜產會以自有資金進口日本雞蛋」、「超思到底進口多少蛋？數字前後矛盾」。

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針對日本進口蛋短少指控，農業部澄清，是立委直接把日本的箱數規格拿來對比台灣箱數，導致計算錯誤。農業部說明，台灣的規格是每箱12公斤，日本是每箱10公斤，當初提交給立委的資料雖然兩份資料採用的箱數不同，但總重量皆是1843.2公噸、總顆數皆為3081萬顆，提供給委員的資料也有說明各國容器不一，澄清並無短差600萬顆情形。

至於針對立委指控，超思是為了專案進口雞蛋才成立。農業部說明，根據畜產會資料，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可為亮采公司，中央畜產會取得雞蛋後，9月亮采請畜產會付款給超思，畜產會檢視兩者委任關係後，因此在9月付款給超思，有發票作為依據。

農業部強調，絕對不會為了專案進口雞蛋，涉入民間公司設立，但在內部行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，現已移請檢調調查。

至於畜產會從日本進口雞蛋究竟有無簽訂合約？農業部解釋，畜產會購買雞蛋有分買斷和簽訂進口貿易合約兩種模式，亮采公司是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式。貨到付款是畜產會循往例採購模式，以因應緊急且短期的採購需求，後續因應國際缺蛋潮，為穩定排程供蛋而有簽訂貿易合約的方式。

針對立委質疑畜產會以自有資金進口雞蛋，農業部表示，農業部從未補助個別公司購買雞蛋，而是待中央畜產會將進口蛋以產地價格釋出後，補助進口購買價格與產地價格的價差和倉儲運費等費用，2022年中央畜產會以自有資金從美日澳進口雞蛋總採購金額為2.59億元，其中農業部補助價差約8902萬元，另加上倉儲運費費用等共約補助9742.6萬元。