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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌：不是說「沒有討論沒有民主」？

▲▼黃國昌召開 不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國會改革案進入釋憲新戰場，總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，而立院民進黨團也定調要提釋憲，但不派員參加言詞辯論。先前表達願自動請纓出席言詞辯論的民眾黨團總召黃國昌，24日痛批民進黨團聲稱「沒有討論、沒有民主」，卻連言詞辯論都不派代表出席，是在憑恃什麼？

民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷24日上午於立院召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，會後接受媒體訪問。

針對賴清德對國會改革法案提釋憲，喊話在野黨在大法官沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動，並說釋憲結果不得而知，但朝野都應該接受結果，民眾黨對釋憲結果的政治態度為何？黃國昌回應，民眾黨不對釋憲做任何預測，就按照《憲法增修條文》規定一步一步走。

黃國昌指出，自己已經第3次公開呼籲，依照《憲法增修條文》規定，當立法院維持原決議的時候，行政院院長應該要接受，「請問行政院長卓榮泰表示接受了沒？請不要忘記這是《憲法增修條文》下的義務。」

黃國昌質疑，還是卓榮泰已經接到賴清德的指令，下令雖然公告了法律，但在釋憲結果出來前，大家通通不要動？難道卓榮泰因為接受到賴清德的指令，就不願履行《憲法》義務表示接受立院決議嗎？

黃國昌說，接下來期待在憲法法庭上將各自主張說清楚，不要再用假訊息欺騙人民，造成社會對立，但很遺憾要提釋憲的立院民進黨團不派人參加言詞辯論，讓他覺得很納悶，因為民進黨團在審議法案時一路鬧、不認真討論，還向台灣社會散播「沒有討論、沒有民主」的謠言，但卻不願意進行公開辯論，現在連憲法法庭言詞辯論也不派代表。

最後，黃國昌批評，民進黨團不是說「沒有討論、沒有民主」嗎？不願意公開辯論，連憲法法庭都不派人參加，「那民進黨立院黨團在憑恃的是什麼？是憑恃『不用派人去也沒關係』？這是個什麼樣的態度？這真的是一個民主政黨所應該展現的態度跟行為嗎？」

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