賴清德稱國情報告即問即答化　白委嗆「沒跟上進度」：是依序即時回答

▲黃國昌、張啟楷召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，但也同時提出聲請釋憲及暫時處分，並批評此次修法將總統到立院國情報告義務化、即問即答化。民眾黨立委張啟楷批評，此次修法非一對一或即問即答，而是依序即時回答，「賴清德怎麼還停留在這？是行政院或幕僚沒跟你講嗎？」

面對賴清德24日對立法院修法發表敞廳談話內容，張啟楷表示，台灣是法治社會，既然總統已公告法律，那就照公告的法律進行，在暫時處分出來前，包括查超思雞蛋、花14億元的數位身分證，還有民進黨政策會執行長王義川監聽疑雲，這些大家本來就都要查，便按照法律進行。

張啟楷提及，賴清德按照法律走就好了，不要當太上皇，也別把立院當木頭人，暫時處分會有2種結果，第一當然是繼續往前走、先啟動調查，但如果暫時處分出來有問題，那就再停下來，請賴清德別當太上皇，把立院當木頭人，要求一開始就不動了。

此外，張啟楷也說，賴清德稱到立院做國情報告的相關內容，「他沒跟上進度耶！還在講說『報告要即問即答』，但此次國會改革針對國情報告條文叫『依序即時回答』，後來朝野協商時也說『不是即問即答』。」當時是國民黨很早、很早、很早之前提出要即問即答，但後來也已經沒有了，「賴清德怎麼還停在這邊？是你的幕僚或行政院沒跟你講嗎？」