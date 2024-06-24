搶暑假商機！中台灣8縣市攜手舉辦「童樂一夏」　創造觀光效益

▲「中台灣童樂一夏」「中台灣童樂一夏」跨縣市國旅活動，今日於劍湖山渡假大飯店舉行啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市中台灣8縣市7月1日至9月底聯合推出「中台灣童樂一夏」國旅活動，今（24）日舉行啟動記者會；雲林縣長張麗善表示，中台灣童樂一夏以「親子」為主軸，帶領23觀光旅遊業者跨縣市推出各項優惠措施，提供民眾國旅新體驗。

張麗善指出，這次活動透過中台灣區域治理平台整合8縣市觀光旅遊業者共同參與，只要身分證開頭為B、I、J、K、L、M、N、O、P，或身分證戶籍地所該區之民眾，即可享有專屬優惠，「童樂一夏」是各縣市最熱門的景觀、綠色環保觀光飯店、觀光工廠等，都是親子共遊好去處，同時透過中台灣區域合作，提升中台灣觀光效益。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，中台灣童樂一夏以親子為主軸，雲林縣有年年榮獲產官學界評鑑為特優等的遊樂區的劍湖山世界主題樂園、第一家銀級環保標章飯店的劍湖山渡假大飯店、與獲銅級環保育樂場所認證-鵝媽媽鵝童樂園、全台最大沉香景觀日式庭園-澄霖沉香味道森林館，共同合作推廣。

另其他7縣市也依循主軸推出不僅有適合親子家庭出遊的遊樂園及動物園、吸取芬多精放鬆身心的好去處、好玩又能獲取知識的觀光工廠，還有旅程中不可或缺的旅宿飯店等觀光旅遊業，期盼透過全台灣最大的力量「中台灣區域治理平台」，給中台灣區域民眾更大的幸福，聯合行銷點亮中台灣。



童樂一夏集合各縣市的觀光旅遊業者，包括台中市的東勢林場遊樂區、台灣味增釀造文化館、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭文化館，彰化縣的戶羽機關車園區、古生物奇幻樂園、澄悅酒店，南投縣的杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九九峰動物樂園。

苗栗縣的西湖渡假村、尚順育樂世界、享沐時光莊園渡假酒店，新竹縣的小叮噹科學主題樂園，雲林縣的劍湖山世界主題樂園、劍湖山渡假大飯店、鵝媽媽 鵝童樂園、澄霖沉香味道森林館，嘉義市的耐斯王子大飯店、新悦花園酒店、月桃故事館，新竹市的新竹福華大飯店、春池綠能玻璃觀光工廠。

▲中台灣區域治理平台整合8縣市觀光旅遊業者聯合推出「中台灣童樂一夏」國旅活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）