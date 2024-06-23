暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

▲暑假前最後一檔！台中旅展大清倉，業者喊出現場一口價、飛日本第2人減萬元等口號搶客。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫情過後，國人瘋出國，搶攻暑假旅遊商機，國際夏季旅展即日起在台中國際展覽館展出，共有25家旅行社參展，「台中直飛」旅遊主題，更祭出清倉促銷團，標榜現場一口價還有機位一位不留。業者更坦言，疫後民眾出國旅遊已無淡旺季之分，消費者有錢、有空檔就飛出國，預估今年七、八月出國人次將比去年成長2成。

台中直飛部分，燦星旅遊與虎航7月1日起推出台中直飛日本東京、名古屋、高松、韓國釜山高CP行程，易飛旅遊推出香港機加酒3日遊程；暑假高人氣樂園親子團開賣，包括東京迪士尼、大阪環球影城、香港迪士尼、韓國樂天世界等。

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五福旅遊祭出旅展現場訂購日本行程享第2人最高減1萬優惠，現場還有日本賞楓、美加東賞楓、歐洲聖誕市集、澳洲跨年賞煙火行程，推出早鳥促銷。

此外，9月至明年3月推出獨家越捷直飛越南芽莊包機團體行程，業者表示，芽莊擁有絕美綿延沙灘美景，被譽為「東方馬爾地夫」，越南芽莊5日2萬6900 元起，旅展現場優惠價 2萬2900 元起，入住芽莊5星飯店、吃龍蝦餐、暢遊珍珠島水陸樂園，適合親子或年輕人等各年齡層旅客族群。