雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

▲雲林縣議員游淑雲質詢雲林縣政府新聞處長卓宜姿，驚爆該處發生職場霸凌至同仁身心俱疲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會進行第20屆第3期定期會總質詢，雲林縣議員游淑雲質詢新聞處處長卓宜姿，縣政宣傳經費增編至2000萬卻不見其效，大型宣傳活動及記者會也不見卓參與，更質疑新聞處有職場霸凌，因為短短1年內，就有13人離職、轉職或是留職停薪，甚至有人接受身心諮詢。對此，雲林縣長張麗善答詢則回應「希望卓處長好好改善」。

針對議員質疑新聞處人員疑遭職場霸凌而離職或調任，卓宜姿備詢時表示「據我所知他們是因為生涯規劃」，但記者到晚間七時許，已撥打10通電話，卓皆未接電話，無法獲知她的具體回應。



縣議員游淑雲12日於議會質詢新聞處長卓宜姿，針對新聞處業務中新聞的發布、輿論的處理以及強化媒體的公共關係等事宜，是否盡到職責，今天再質疑，縣政宣傳費用從去年原本編列的1800萬增編至2000萬，卻未見主要推廣的縣府政策獲得明顯的廣宣及效益，目前平面、網路、電視媒體完全幾乎很少看到新聞處有所作為。游淑雲更質疑，雲林縣政府舉辦許多大型的活動，身為新聞處長亦為縣政府發言人卻幾乎都不曾見其參與。

對此，卓宜姿答詢說明「礙於個人本人的身體健康因素，很多場次沒有辦法出席」。游淑雲詫異表示「一年六個月以來你的身體一直都處於不OK的？我們那麼的看重妳的專業從台中把妳聘請過來，竟然幾乎所有的大型的活動都沒有參加」。

游淑雲接著直指，目前雲林縣政府新聞處職員編制22人，自從卓宜姿任處長迄今已有13個人離職，更傳出有人因為工作長期被霸凌，曾發生情緒失控哭泣等情況，甚至到身心科就診或是吃藥，甚至因為身心受創考慮留職停薪。

張麗善表示，希望議員可以給新聞處同仁更多的空間與機會，但也表示「會與卓處長好好商討並妥善蓋善，因為在運籌帷幄事實上，在能力跟態度與對於人事之間的尊重，應該有很大改善的空間，這個部分我會請他再改善」。

根據《ETtoday新聞雲》調查，新聞處在過去一年，確實有13人異動，2023/7陳員資遣、2023/8吳員調派他單位、2023/9張員調任他單位、2023/11黃員任職20天離職、2023/12張員離職、2024/2蔡員未滿2個月離職、2024/2李員調任他單位、2024/4張員未滿2個月離職、2024/4李員調任他單位、2024/5陳員離職、2024/7羅員離職；另有2人留職停薪。

據了解，資遣、離職、調離的幾乎都是宣導科的人員，縣府員工私下表示，新聞處長卓宜姿曾對不滿意之結標案針對承辦人員百般刁難，情緒性發怒、非理性指責，導致處內人員心生恐懼，而新聞處人員也曾多次目擊同事在辦公時間因公務流淚。