爭取雲林道路建設！張嘉郡、許宇甄、丁學忠率立院內政委員會考察

▲ 立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠今日考察斗六、斗南、虎尾、二崙「前瞻基礎建設提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「平地農路改善計畫」等議題推動情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡、許宇甄、丁學忠為加速雲林縣城鄉道路建設，今（24）日率立院內政委員會偕同內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修、公路局副局長林聰利、水保署長李鎮洋、農水署等單位考察，雲林縣長張麗善出席並由斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈輝勛、虎尾鎮長林嘉弘、二崙鄉長鍾東榮進行簡報。

今日考察斗六、斗南、虎尾、二崙「前瞻基礎建設提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「平地農路改善計畫」等議題推動情形。張嘉郡、許宇甄、丁學忠日前向國土署爭取雲林縣「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費，已於6月21日核定，共有13案獲得補助，總經費6540萬，加上今天會勘獲同意的建設計劃，二崙4案，虎尾2案，斗南2案，斗六5案，這幾個計畫案併計共為雲林縣爭取超過3億元建設經費。

▲ 張嘉郡、許宇甄、丁學忠日前向國土署爭取雲林縣「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費，已於6月21日核定，共有13案獲得補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委張嘉郡指出，斗六市中正路因鄰近成大醫院，往來車輛與行人爭道，公所提出設施與鋪面改善工程，盼提升道路品質與安全；另外斗六後站附近居民密度高，道路交通混雜影響嚴重，縣府提出改善工程計畫，重整道路後能一次更新完成，讓附近交通更為順暢；農業部水保署也在三位委員的現勘之下，允諾二崙湳仔村周邊工程的周邊道路全數補助。

立委丁學忠提到，此次現勘的虎尾成環街道路皆出現老舊劣化、平整度下降等情況，改善計畫除了補強不良路基結構，重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置及路面全面刨鋪，優化整體道路平整，並對於易肇事路口交通衝突進行改善，希望國土署能針對都市計劃內道路來改善，在今年的十月國慶煙火，虎尾將是雲林的一個重要門面，道路改善工程勢在必行。

立委許宇甄表示，雲林縣幅員廣大，為加速建置人行安全串聯路網，以保障安全、無礙及可連續通行的行人權益，提升整體道路環境品質，透過縣府及鄉鎮市公所的盤點，針對斗六、斗南、二崙提報之「永續提升人行安全計畫」部分就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等問題現場會勘，現場也向交通部公路局爭取補助經費。

副局長林聰利請同仁全力協助三鄉鎮市公所提報的計畫，並表示將儘速核定補助經費，讓學童、民眾有安全的人行環境可以使用。許宇甄強調，「路平、燈亮、水溝通」就是最實在的幸福，希望國土署能苦民所苦，儘速完成人民的路平需求。

▲ 今天會勘獲同意的建設計劃，二崙4案，虎尾2案，斗南2案，斗六5案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）