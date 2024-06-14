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國人喊國旅房價貴　李孟諺：觀光署網站推平價優惠區

▲▼交通部長李孟諺今(14日)接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪。（圖／翻攝暐瀚撞新聞）

▲交通部長李孟諺今接受廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪。（圖／翻攝暐瀚撞新聞）

記者李姿慧／台北報導

國旅房價飆升讓不少民眾寧可出國，交通部長李孟諺今（14日）接受廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪時表示，觀光署已在官網上公布旅宿優惠專區，將各縣市優質且評價旅宿介紹給國人。

不少國人反映國旅飯店價格昂貴，不如出國旅遊，觀光署日前公布最新調查，今年第1季旅館業平均房價為3135元，相較去年同期增加107元，調漲3.4%，不過以平均房價來檢視，約有8成旅宿房價低於平均房價。

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交通部長李孟諺今接受廣播節目專訪，主持人資深媒體人黃暐瀚問及國內部分飯店很漂亮但很貴，但比日本飯店更貴，國旅吸引力和競爭力降低，國旅成本比出國高，很多人寧可出國去玩、不願意國旅。

李孟諺表示，日幣貶值，不僅出國去日本，也有很多國人到日本買房子，因為日本房價比台灣便宜，觀光署也持續努力，觀光署官網設有旅宿優惠專區，就像政府推動在全聯可買到60元便當，有比較平價的選擇，因此也請觀光署在網頁上推薦各縣市優質且平價的旅宿，介紹給國人。

李孟諺指出，國旅包括旅宿業、餐廳，除持續對其他國家觀光客推廣，達到今年1千萬國際旅客目標，國旅推動也將結合各縣市政府、全國13個風景區結合觀光圈，22縣市觀光圈推出100個亮點，每個縣市有5到6個亮點和套裝行程，中央和地方資源推廣行銷並結合全國遊樂園、觀光工廠等，緊接著馬上到來的暑假也推出台灣仲夏節，裡面有各式各樣暑假各地推廣行銷活動，希望暑假先衝一波國旅。

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