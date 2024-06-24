雲林縣地方型SBIR研發成果展！張麗善：帶動中小企業研發浪潮

▲「112年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）成果發表會」，21家中小企業展現創新和創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（24）日舉辦「112年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）成果發表會」，集21家中小企業展現創新和創意，並有多款新穎的商品首度亮相，縣長張麗善表示， 縣府將持續優化計畫執行，帶動中小企業研發浪潮，打造市場優勢，更結合觀光產業及行銷平台，促進雲林繁榮。

張麗善說明，雲林縣辦理地方型 SBIR 計畫今年已邁入第17屆，每年都有不少廠商獲得產官學團隊的指導與輔導，113年度地方型 SBIR 總補助經費就超過1000萬。今日辦理的112年度成果展，計21家廠商畢業，輔導成功並展現研發成果；區分成農業、文創、紡織及工業四大類，其中農業農產品加工類補助12家、文創類7家、工業4.0類1家以及紡織類1家，每個計畫成果都非常吸睛。

建設處長李俊興表示，縣府辦理地方型SBIR，持續輔導在地中小企業進行創新研發工作，每年度廠商均提出許多具創意及新穎的優質研發計畫，透過專家學者甄選會議，選出具有創新性和市場性的計畫予以補助開發，開發期程以6個月為原則，這幾年來錄取率都不到5成，能脫穎而出的都有相當實力。

▲阿甘藷叔以甘藷皮作成的機能萃取液、甘藷皮麵條等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李俊興指出，今日成果展出包括，農產加工類有業者利用咖啡作成面膜、開發養生銀鰻常溫包、台灣鯛明膠軟糖，還有甘藷皮作成的機能萃取液、甘藷皮麵條等；紡織類業者金鵬棉織有限公司研發毛巾教育體驗整合，豐富產業的知識性與娛樂性；工業4.0製造生產業者創力美有限公司，為雲林中小企業量身訂作 ERP 進銷存系統，整合配銷、生產、人資、供應鍊等關鍵流程與資訊。

成果發表會中，除了頒發112年度結業證明，更頒給7家業者 SBIR 年度榮譽獎，老菸樓檸檬咖啡園「老菸樓檸檬咖啡」榮獲113年雲林良品、李記烏魚子「烏魚子乾拌麵」入選農業部112年農業旅遊伴手、詠統生技「黑蒜精」榮獲 SNQ 國家品質標章及2022農村好物標章、媽祖埔豆腐張「麻辣臭豆腐湯底包」榮獲2023台灣好食獎、玉山鑫有限公司「粉好糠及糙蝦 der」榮獲銀髮友善食品獎、品安實業行鯛魚調味料開發計畫榮登 SCI 國際期刊 FOOD、微醺農場更以小黃瓜碳匯計畫獲獎無數。



李俊興強調，縣府將持續優化計畫執行，改善計畫行政流程，強化計畫執行效能，透過陪伴輔導，讓每一家錄取業者提升計畫撰寫能力及計畫執行能力，為申請中央型計畫厚植實力，並利用雲林良品等行銷通路，將研發成果推廣出去。歡迎想從事創新研發的中小企業加入雲林地方型 SBIR 的行列。

▲縣長張麗善表示， 縣府將持續優化計畫執行，帶動中小企業研發浪潮，打造市場優勢，更結合觀光產業及行銷平台，促進雲林繁榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）