雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

▲雲林縣政府新聞處傳職場霸凌、新聞處長卓宜姿閃辭，張麗善表示尚未收到辭呈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府新聞處日前遭縣議員驚爆女職員被霸凌身心俱疲，隨後新聞處長卓宜姿向媒體證實因身體健康因素將閃辭處長職位。今（17）日雲林縣長張麗善受訪表示，「尊重每位局處長與同仁之間的互動，希望大家是要團結一致而且能夠彼此尊重」；對於是否准辭，縣長張麗善表示「辭呈還沒遞上來」。

針對新聞處職員疑似遭霸凌事件，縣長張麗善表示，相當尊重每位局處長與同仁互動，發揮各自的專業與經驗，才會有助於團體戰力，應該每局處都秉持這樣的原則。張麗善說，雲林縣政府近年各方面成熟，也拿到國內外不少獎項肯定，對於單一局處所發生的問題，透過溝通協調跟改善應該就可解決，應無大礙。

張麗善提到，新聞處長卓宜姿確實之前曾口頭上提過離職意願，但當時給予慰留並希望她好好調養身體，也提醒她好好與所有局處及科室同仁共同互動， 目前得知她因身體因素與未來規劃欲提出辭呈。媒體再追問是否予以准辭，張麗善尷尬回應「（辭呈）目前還沒送上來」。

對於同仁在職場上有感到受委屈事件，張麗善表示，也許是言者無心聽者有意，因爲沒有在第一線接觸所以尚未得知詳情，這個部分有需要再考究及求證，但還是尊重局處長本身在人事管理上或是在帶動所有同仁方式中，希望大家都互相尊重，這也是我們一直以來彼此要求的。

▲雲林縣政府新聞處傳職場霸凌、新聞處長卓宜姿閃辭，縣長張麗善表示尚未收到辭呈。（圖／記者蔡佩旻攝）