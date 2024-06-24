「台灣品牌國際賽研習營國際論壇」　中市運動局長分享成功經驗

▲台中市政府運動局長李昱叡獲體育署邀請出席「2024臺灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」分享經營城市運動，並展現台灣打造運動品牌的成功經驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市政府運動局長李昱叡獲體育署邀請出席「2024臺灣品牌國際賽研習營系列國際論壇」以近年台中獨樹一幟的酷運動品牌，透過多元的策略帶動城市行銷與邁向國際發展的績效，予荷蘭、泰國、馬來西亞、日本等國際城市代表與知名賽事主辦單位共同分享經營城市運動，並展現台灣打造運動品牌的成功經驗。

李昱叡表示，近年市長盧秀燕積極推動台中成為運動城市，以「運動向下扎根、優化選手獎勵制度、重視國際競技實力、興建國際級運動場館、爭取國際賽事與活動」等六大策略，積極投入軟、硬體資源，不僅帶動台中運動發展，培育多位優秀人才在國際嶄露頭角，也成功形塑台中運動品牌，促進運動與城市的合作，拓展經濟發展與國際視野。

李昱叡指出，為提升台中競技實力，運動局以「育才、留才、攬才」積極優化運動員獎勵，包括新訂奧運金牌頒發300萬；亞運金牌頒發100萬獎勵金，以及績優運動員培訓金辦法，透過月領制度支持平時培訓的需求。

在打造國際級場館方面，市府挹注大量預算與資源，完善運動環境。包括等待19年終於動工的「台中巨蛋體育館」、全國首座專用「台中國際足球園區」動工、「壘球國際園區」啟用，以及「全國首創國民暨兒童運動中心」，市長盧秀燕上任後已先後啟用7座，同時有5座正積極興建中，包括清水、豐原、北屯及太平，以及烏日全民運動館等大型場館，強調運動向下扎根，以優質的建設帶動城市運動風氣。

在運動賽事打造城市品牌方面，李昱叡以棒球為例，自2013 年舉辦過 WBC 首輪預賽，其他包括洲際盃，世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019 年世界 12 強棒球錦標賽，到近期的 2022 U23 世界盃、2023棒球經典賽等，累積數十萬人在台中見證台灣棒球傲人的成績。

李昱叡強調，台中常年舉辦體壇重要活動受到世界各國的重視，成為國際賽事與活動的首選。即將在今年9月28重磅登場的Red Bull Showrun Taichung 將成為台灣賽車運動史上的重要里程碑，空前引進三連霸F1車隊於市政路封街展演，期盼透過頂尖的體育活動，帶動城市行銷，更累積台中在國際發展的量能，讓世界看見台灣。

▲即將在今年9月28重磅登場的Red Bull Showrun Taichung 將成為台灣賽車運動史上的重要里程碑，期盼透過頂尖的體育活動，帶動城市行銷，更累積台中在國際發展的量能，讓世界看見台灣。（圖／記者游瓊華翻攝）