成都錦里凌晨「轟隆一聲」現巨型「天坑」　居民急敲門撤離

記者魏有德／綜合報導

成都青羊區錦里西路一處今（21）日凌晨轟然一聲巨響，隨後在路面便出現一個長寬約12公尺左右的巨型坑洞，嚇壞附近住戶。事發後，附近居民奔相走告敲門叫醒睡夢中的鄰居，緊急撤離該地，前往周邊酒店安置。據了解，事發地點為重要交通幹道，正在興建成都地鐵13號線小南街站，預計今（2024）年8月封頂。

▲成都錦里地鐵13號線施工處，水管爆管出現一巨型天坑。（圖／翻攝微博，下同）

《南方日報》報導，成都市公安局交管局早上7時33分公告稱，因錦里西路路面塌陷，現交管部門對青羊宮往小南街方向進行交通管理措施，請駕駛員朋友繞行。

據了解，成都地鐵13號線一期工程主要穿越青羊區、錦江區及龍泉驛區等地，多數車站穿越中心城區，在建的小南街站上方為錦里西路主幹道，車流量較大，採用半蓋挖工法，意即將位於主幹道下方的基坑一分為二，一邊土方開挖後加蓋鋼筋混凝土蓋板，供車輛通行，再對另一邊進行開挖。

施工單位成都軌道建設管理有限公司表示，中鐵二局施工的成都軌道交通13號線小南街站施工基坑外，埋深約2公尺的兩根自來水管爆管，導致錦里西路119號附近長約12公尺的路面塌陷，「道路已被封閉，現場無人員受傷。該事件未對軌道交通建設及運營造成直接影響。」

