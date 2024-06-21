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母親閃違停貨車被撞死亡　旅美AI科學家連署修法重罰記點

▲▼旅美AI科學家林清詠母親為閃避違停貨車被後方車輛追撞死亡。（圖／翻攝林清詠臉書）

▲旅美AI科學家林清詠母親為閃避違停貨車被後方車輛追撞死亡。（圖／翻攝林清詠臉書）

記者李姿慧／台北報導

6月6日台南80歲林姓女子騎電動車為閃避臨停貨車，遭後方大貨車撞死，受害女騎士之子旅美AI科學家林清詠教授發起連署疾呼修法，指汽車占用機慢車道或是併排停車，對機慢車最危險，占用機慢車道等臨停或併排臨停，罰款應從300~600元提高至2400元，併排違停或占用機車道重罰3600元並記點，已近300人連署。

台灣去年因交通事故死亡人數達3023人，今年6月6日台南更發生民眾騎電動車疑為閃避臨停貨車遭後方車輛撞死，讓一個家庭心碎不已，女騎士之子圖策科技執行長、IBM前首席科學家林清詠教授心痛發起「守護生命 路權平等」連署，指汽車占用機慢車道或是併排停車，是對機慢車輛駕駛人最危險的行為。交通事故天天發生。每年成千上萬的台灣人因為車禍喪生或是永久傷害。相信每個人都很痛心，但是很多交通意外，或許並不是意外，而是可以預見的。

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林清詠表示，過去幾天他和行政、司法、立法各個單位的執行者聊過，試著找出為什麼台灣會有這麼多類似車禍的根本原因。得到的結論是「交通法規仍有不足處，需要修改。」中華民國憲法規定，人民之生存權應予保障。然而現行中華民國交通法規，卻存在用路人不平等。汽車駕駛人可以任意侵害機慢車輛駕駛人對於安全使用道路的期待。機慢車輛駕駛人以及行人則無類似權利，目前交通法律規範，嚴重傾向汽車駕駛人。

林清詠強調，任何行進中的車輛，如果在其車道前方出現靜止障礙物，駕駛人必須瞬間做出反應，不是需要在撞上去之前停住，就是要迅速改變行進方向，往車道旁邊偏移或是到另外一個車道。如果此時那個車道有其他車輛時，悲劇往往就此發生。

林清詠也發起修法連署，包括汽車駕駛人臨時停車占用機慢車道或是機慢車優先道，罰款應從現行300到600元加重為2400元；另外汽車駕駛人有併排臨時停車情事，罰款也應從現行300到600元加重為處汽車駕駛人2400元罰鍰。

連署修法也建議，現行「汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人2400元罰鍰」，應修改為「汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數一點至三點：一、併排停車。二、占用機慢車道或機慢車優先車道。」而該連署也已獲近300人連署響應。

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