長者交通死傷人數增3倍　學者籲開設「高齡駕訓課程」

▲學者呼籲，高齡駕訓課程上能有更多的資源加入。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

台灣2025年將進入超高齡化社會，同時，在交通安全事故頻傳的情況下，高齡駕駛的交安變故數量不斷攀升。全台65歲以上涉及交通事故的死傷人數，12年來人數成長超過3倍，高齡者機車騎士更是主要死傷族群。成大團隊認為，高齡駕駛的安全促進上，需要跨部會整合，除了但其中缺乏了醫療人力介入，同時也希望在高齡駕訓課程上能有更多的資源加入。

台灣2017年開始推動高齡駕駛人駕照管理制度，規定75歲以上汽機車駕駛人應每3年換照一次，並通過道路交通安全規則規定體檢標準和認知功能測驗可換發駕照。成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷說，截至2022年底約5成高齡人口持有機車駕照，但長者因為身體機能及反應能力退化，成為道安傷亡最嚴重的族群之一。

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陳郁婷表示，台灣的75歲汽機車駕駛換照測試中，僅限肢體、認知功能要求，不如日本或其他國家有高齡駕訓專屬課程和實地駕駛測驗。而成大團隊首創「台灣社區跨專業安全駕駛系列課程」，針對台南地區共8個里、89位高齡者進行研究、參與計畫，透過道安宣講、駕訓班正確騎乘訓練等，並有職能治療師介入，結果發現，在專業課程下，對於危險環境的感知了解有確切提升。

陳郁婷提到，現今的交通狀況變得更為複雜，需要跨局處、單位的合作，其中台灣在醫療資源介入上仍不足。

成大體育健康與休閒研究所教授林麗娟認為，政府在高齡者部分，目前設有關懷據點等計畫，可以跨部會整合，包含高齡騎乘、道路駕駛或步行的部分有課程介入幫助改善，同時因地制宜，在南北交通狀況有所不同，也能適時調整。

交通安全協會監事黃飛發說，目前台灣進行的駕駛能力確認僅限於認知功能檢查，但在這個階段仍有一個問題在於，醫療機構與公路監理單位的連動相當鬆散，相較於美國，台灣目前尚未做到醫療機構可主動建議病人繳回駕照的行為，在公路監理單位同樣對於認知功能檢查上，仍有努力空間。

黃飛發說，台灣的第一線醫療人員其實無法貿然去判定駕駛人的情況，而觀察到高齡駕駛者目前的認知能力通過率高達99%，這對台灣而言是一項相當大的挑戰。