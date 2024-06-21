路口改善縮短工期「9月底前完成400處」　增設175處科技執法　

▲為洗刷行人地獄惡名，路口改善工程將縮短工期，今年9月底前拚完成400處。（資料示意圖／嘉義市政府提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部於今(21)日於行政院會報告「道安總動員」，提出短期道安推動重點工作，包括加速完成行人交通安全設施優先路口改善工程，其中中央補助地方799處路口將縮短工期，目標9月底前完成400處，其他年底前完工，並儘速研訂或修改相關法令規範。另內政部今年底前也將完成175處科技執法建置。

交通部表示，為營造行人安全環境，行政院責成內政部、交通部與地方政府合作，加速完成行人交通安全設施和改善路口，其中中央補助地方799處路口，力拼縮短施工期程，目標於3個月內，也就是9月底前完成400處，113年底全數完成。

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另為提升省道路口安全，公路局轄管省道路口將加速於3個月內、今年9月底前完成500處，並在今年12月底前累計完成2000處路口改善、校園周邊改善預計完成200校，內政部也將於113年底完成175處科技執法建置。

此外，為讓地方政府改善行人環境有所依循，內政部將儘快完成「行人交通安全設施條例」施行細則，預定10月1日公布施行。交通部也將加速研擬「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等相關規範，提供地方政府在劃設道路標誌標線號誌或進行道路設計時，有更明確依循，打造更安全道路環境。

▲為擺脫「行人地獄」罵名，路口將加速進行改善。（圖／行政院提供）

交通部表示，為鼓勵公民參與及資訊公開透明，將建置「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，除定期公布縣市及重要項目交通事故統計外，也提供民眾通報路口改善建議，督促各道路主管機關積極主動回應民眾建議，將民眾建議視為推動的助力，藉由中央、地方及民眾總動員，讓道安改善成為全民運動，作為「行動創新AI內閣」實踐力量。

另交通部也規畫將定期召開道安記者會，每周公布24小時死亡人數統計，每月公布30日死亡人數統計，呈現縣市道安執行績效，透過中央、地方政府及民眾三方合作，讓交通事故朝「零死亡願景」邁進。