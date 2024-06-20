交通部明提「道安總動員」具體措施　周周開記者會

▲為改善行人地獄和交通事故死亡，交通部明天將向行政院提出具體行動措施。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年首季交通事故統計日前出爐，整體死亡為234人，比去年同期減少51人、降低17.9%，不過1到3月行人死亡卻增加15.5%，比去年同期增16人。交通部明天（21日）將在行政院會上報告具體行動措施，強化和地方合作，加速路口改善，並每周開記者會公布道安資訊。

交通部日前公布今年1月至3月交通事故統計，道路交通事故有9萬7436件，比去年同期減少5.4%，造成772人死亡，比去年同期減少39人，降低4.8%，另受傷13萬0364人，比去年同期減少7960人，降低5.6%。

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此外，進一步分析，機車、高齡者、酒駕、兒少今年第一季因交通事故死亡人數皆減少，但行人死亡人數為119人，較去年同期增加16人，成長15.5%。

交通部表示，交通部長李孟諺上任後，多次邀集各單位盤整各項道安改善措施與方法，致力於現有行人道安改善制度上，優化機制並精進各項具體作為。

交通部指出，為完成行政院長卓榮泰日前指示「道安總動員」行動目標，交通部將於明日行政院會上報告交通部具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進。

包括未來每月初將由交通部長李孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位，由交通部次長召開記者會宣布。

交通部強調，期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。