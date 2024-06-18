南消五大救護複訓　全方位學習小兒急救

▲台南市消防局第五大隊於17日至20日，辦理中級救護技術員(EMT2)複訓，受訓人數近200人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊於17日至20日，辦理中級救護技術員(EMT2)複訓，受訓人數近200人，這次主題訂為小兒急救，從小朋友的身體結構解說一路延伸至常見的創傷及呼吸道抑制、甚至是心跳功能停止急救，都與成人有很大的差異。

經查2023年度，全台南市消防局總共執行近1700件小兒相關救護案件，比例之高更凸顯這次複訓課程的重要性。而這次第五大隊救護教官群，兩個月前開始進行課程規劃，採用眼動、手動、腳動的三動方式，讓學員參與能積極參與課程，期待能在課程中有所收穫，更有能力對於小兒急症進行正確的處置。

黃偉哲市長表示，今年是台南市府城400年，屆時會有許多民眾來台南遊玩，消防局藉由複訓過程，進行小兒訓練，未來為因應社會多變的環境，其小兒訓練應持續進行，讓前線弟兄可以知道如何應變，防範未然，以守護台灣民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，小兒急救的概念對於第一線救護，是非常重要的，如何有效任務分工，減少民眾傷亡，才是整個救援的關鍵，而能在小兒急救訓練中投入互動元素，讓大隊同仁在訓練過程中不乏悶且有收穫，考驗著教官們的巧思與努力。同仁能有如此好的回饋與分享，代表收穫良多，也是民眾之福。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，這次由第五大隊救護教官團規劃的小兒救護訓練，同仁普遍覺得受益良多，以往對小兒處置的陌生，可以藉由操作與教官討論，更可以知道未來遇到小兒病患時，所需要具備的觀念為何。才能發揮救護人員所長，來守護民眾安全。