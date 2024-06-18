提升高樓救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘及小型消防車搶救演練

▲台南市消防局第七大隊，18日與永樺企業家大樓暨亞伯大飯店共同辦理高層建築物實地踏勘及小型消防車搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高層建築物常造成搶救困難，為提前發現潛在的安全隱患，制定有效的應對方案，台南市消防局第七大隊，18日與永樺企業家大樓暨亞伯大飯店共同辦理高層建築物實地踏勘及小型消防車搶救演練，藉此強化消防人員火場救災能力及了解小型消防車處理地下層火災之優勢。

高層建築物發生火災時，往往有濃煙密布、延燒快速且民眾疏散不易等特性，這次踏勘對象為地上22層、地下2層的辦公大樓，1到4樓為飯店，重點在讓消防員熟知管理中心、內部區劃空間、安全梯及消防安全設備等位置，同時也實際模擬地下層發生火災時，小型消防車直接駛入地下層，使用1-7泡沫或細水霧進行滅火搶救，因小型消防車（皮卡車型），對於轄小巷弄、地下層火災處理方便又迅速。此外，車上也裝載電動正壓排煙機，如地下層濃煙較密時，可同時使用不受環境影響；更值得一提，小型消防車裝載的細水霧幫浦除可供細水霧射水外，也可使用不同效能泡沫，因應各類型之火災，使受災戶減少水損、避免損失增加。

第七大隊大隊長石家源表示，辦公大樓及飯店人員進出複雜，發生火災時如何第一時間掌控人數，並建立明確且安全的避難空間與路徑相當重要，藉由此次踏勘，也可使消防人員更熟悉場所內部環境，避免救災時空間迷航，增進與場所間救災默契；小型消防車配備等同於大型消防車的縮小版，加入救災可強化消防人員戰力，提升救災效能。

消防局長李明峯表示，消防局災害搶救裝備器材亦不斷更新與提昇，早期為使用泡沫瞄子產生泡沫進行滅火，需要一手提泡沫原液、一手拿瞄子才可進行，現小型消防車可解決消防人員目前救災負擔，也減少因救災不必要的水損；現高樓救災頻繁，了解場所空間配置及避難逃生動線，能夠及早發現潛在的安全隱患，提前做好應對準備，有效降低災害發生的風險，保護市民的生命和財產安全。亦呼籲目前為防汛期，各大賣場設有防颱專區，方便民眾做好防災準備，防範未然。