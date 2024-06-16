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強化戲水安全　南消四大辦理新化義消水域救生訓練

▲台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，移師虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，移師虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午假期結束代表著炎炎夏日揭開序幕，也是暑假戲水旺季的來臨，台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，每月常訓特移師轄區虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。

▲台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，移師虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練由新化分隊小隊長蕭偉振及隊員呂正文擔任教官，訓練內容包括拋繩槍、船外機及動力船艇(IRB)介紹、保養、故障排除與操作等項目，其中動力船艇操作部分除模擬不同場景實施駕駛(S.O.Z型)訓練外，也配合魚雷浮標、救生圈、救生繩等器材實際演練水上救生救溺。藉此加深消防人員對船艇操作的熟悉度，確保在救援任務中能應對自如，也同時驗收平時救生裝備器材保養及整備成果。

第四大隊大隊長蔡國保呼籲，天氣日漸炎熱，前往水域活動機會增加，民眾戲水應選擇有救生員警戒之合法場所，勿前往設置警告禁制標語危險水域。遇到溺水事故謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，不要冒然下水救人，以免造成遺憾。

▲台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，移師虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，肯定第四大隊警義消訓練成果，防汛期來臨，消防局從4月份起就開始超前部署及整備水域救生器材船艇，期透過落實平時操作訓練，在民眾有需要及時伸出援手，減少生命財產損失。也歡迎本市年滿18歲以上，有志於拯救生命的熱血市民朋友一同加入守護家園義消行列。

▲台南市消防局第四大隊新化分隊的義消，移師虎頭埤水庫，與警消人員共同辦理加強船艇及水域救生器材操作訓練，以提升水域救援能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲亦表示，已經責成市府各局處努力宣導水域安全，同時檢視水域安全防範設施，務必讓市民能安全的近水、親水，也請市民慎選安全外出遊憩地點，才能玩得盡興又安全，防範溺水事故的發生。

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