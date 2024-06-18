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熱心公益攜手回饋故里　捐贈南消第三大隊救災器材

▲黃振祥、黃李秀麗賢伉儷捐贈價值百萬的救災器材，為故里的防災救援工作提供有力的支持，由陳坤宗大隊長代表接受這份珍貴的捐贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃振祥、黃李秀麗賢伉儷捐贈價值百萬的救災器材，為故里的防災救援工作提供有力的支持，由陳坤宗大隊長代表接受這份珍貴的捐贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局18日上午10時許，於第三救災救護大隊舉行捐贈儀式，黃振祥、黃李秀麗賢伉儷捐贈價值百萬的救災器材，為故里的防災救援工作提供有力的支持，由陳坤宗大隊長代表接受這份珍貴的捐贈。

黃振祥、黃李秀麗賢伉儷平時熱心公益，已陸續在台南市佳里及西港等地捐贈災情勘查車及拖船架，對消防弟兄們更是支持與關懷，知道消防員不僅僅在救火、救護方面辛勤工作，還執行溺水救援、地震救災等各項災害勤務，但社會各界對於消防單位的關注通常集中在基礎設備上，特殊器材和易磨耗設備往往被忽略，如消防鞋、救助手套、靜力繩、扁帶、搜索燈繩、全身式吊帶、沿水帶搜索滾珠、電動車用緊急插頭、檢電器及耐高壓手套等裝備器材。

黃振祥賢伉儷再次以父親李振聲、母親李林俅的名義捐贈佳里、西港、七股消防分隊及第三大隊救災裝備器材一批，希望將此功德福報回向予雙親，他們的善行不僅在物質上對地方救災有著重要的幫助，更在精神上鼓舞了整個社區，展現了無私奉獻的高尚品德。

▲黃振祥、黃李秀麗賢伉儷捐贈價值百萬的救災器材，為故里的防災救援工作提供有力的支持，由陳坤宗大隊長代表接受這份珍貴的捐贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳坤宗大隊長在受贈儀式上表示，這些救災器材將大大提升救災救護能力，有好的裝備再加上建立完善的救災管理機制，才能讓消防弟兄可以在救災無後顧之憂，並有效提升台南市救災效能。

消防局長李明峯對黃振祥夫婦的善舉表示由衷的感謝，感謝夫婦兩人的善行義舉，造福地方及人群。希望在這樣的愛心行動的帶動下，更多的人能夠關注和支持公益事業，讓社會更加溫暖和充滿希望。

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